Ragusa. Trasporto urbano, 73mila euro per gli under 20

Ragusa, 16 ottobre 2025 – “I giovani sono il cuore del futuro della nostra città e ogni intervento che ne sostiene la crescita e l’autonomia merita il massimo riconoscimento”. Con queste parole i consiglieri comunali Rossana Caruso e Federico Bennardo accolgono con soddisfazione la notizia dell’operatività del fondo regionale destinato a coprire le spese del trasporto pubblico urbano per i ragazzi under 20 appartenenti a famiglie con Isee fino a 25.000 euro.

“Per Ragusa – sottolineano Caruso e Bennardo – si tratta di un risultato importante, con oltre 73mila euro assegnati al nostro Comune. È un aiuto concreto per le famiglie e un gesto di attenzione autentica verso i nostri giovani, che potranno muoversi liberamente per studio, sport e socialità. In una fase storica in cui troppe volte i ragazzi si sentono ai margini, questa misura restituisce loro centralità e opportunità”.

I consiglieri ricordano che, oltre a Ragusa, il fondo interesserà anche Modica (49.183 euro), Vittoria (35.261 euro), Scicli (23.142 euro), Ispica (18.154 euro), Chiaramonte Gulfi (19.284 euro) e Acate (16.094 euro). “L’intera provincia di Ragusa – aggiungono Caruso e Bennardo – beneficia oggi di una misura che valorizza la mobilità giovanile e promuove la coesione territoriale. È un segnale chiaro di attenzione verso le famiglie e verso i nostri ragazzi, che sono la linfa vitale dei nostri territori”. Un ringraziamento particolare viene rivolto all’onorevole Ignazio Abbate, presidente della I Commissione dell’Ars, “per aver creduto e portato avanti con determinazione un’iniziativa che unisce sensibilità sociale e visione politica. Il suo impegno – proseguono i consiglieri – dimostra che quando le istituzioni collaborano, i risultati arrivano e si toccano con mano”.

Infine, l’appello all’amministrazione comunale di Ragusa: “Chiediamo che sia predisposto al più presto il bando comunale per consentire alle famiglie di accedere ai contributi. Non possiamo perdere tempo: ogni giorno di ritardo è un giorno in meno di libertà per i nostri ragazzi. Investire nei giovani significa investire nel futuro di Ragusa e della Sicilia. È una priorità assoluta, non un’opzione”.

