Politica | Ragusa

Il PSPP al Castello di Donnafugata. Interviene il Consigliere Firrincieli

Tempo di lettura: 2 minuti

Ragusa, 16 ottobre 2025 – Nel corso dell’ultima seduta del Consiglio comunale, il consigliere Sergio Firrincieli ha sollevato una questione di rilevante importanza riguardante il partenariato speciale pubblico-privato per la gestione del castello di Donnafugata.

“Ho ritenuto necessario chiedere notizie in merito a questo partenariato – ha dichiarato Firrincieli – perché ho avuto modo di constatare la presenza di personale appartenente alla società che dovrebbe gestire il castello all’interno della struttura. Queste persone, a vario titolo e per motivi che non ci è dato sapere, sarebbero presenti regolarmente, persino per decidere dove posizionare un tappeto o per ispezionare i solai e altre aree del castello”.

Il consigliere sottolinea come questa situazione sollevi dubbi legittimi, considerando che “il partenariato speciale deve ancora essere esaminato e approvato dal civico consesso e, di conseguenza, non esiste alcuna certezza sull’affidamento a un partner specifico. Ritengo questa presenza una vera e propria intrusione e voglio capire chi consente a questo personale di accedere e agire liberamente all’interno del castello”.

Durante la seduta, Firrincieli ha formalmente chiesto spiegazioni al sindaco, il quale, tuttavia, “ha liquidato rapidamente la questione senza fornire risposte adeguate”. Il consigliere conclude sottolineando l’importanza di garantire trasparenza e rispetto delle procedure amministrative: “Il castello di Donnafugata è un bene di tutti i cittadini e merita la massima attenzione e chiarezza nella sua gestione. Continuerò a insistere affinché venga fatta luce su questa vicenda in attesa che l’attenzione si sposti sul Pspp che il consiglio sarà chiamato ad approvare”.

© Riproduzione riservata

