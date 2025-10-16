  • 16 Ottobre 2025 -
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube
Cerca
Chiudi questo box di ricerca.
  • 16 Ottobre 2025 -
Ragusa | Sindacale

Concluso a Ragusa il corso regionale Somministrazione di alimenti e bevande curato da Confcommercio

Il presidente provinciale Manenti: “I nostri allievi sono ora pronti a mettersi in gioco nel mondo del lavoro”
  • 0
Tempo di lettura: 2 minuti

Ragusa, 16 ottobre 2025 – Si è concluso con grande soddisfazione il corso regionale Sab – Somministrazione di alimenti e bevande, curato da Confcommercio Ragusa, che ha visto la partecipazione attiva di numerosi aspiranti imprenditori. Il presidente provinciale Gianluca Manenti, intervenuto a margine della consegna degli attestati, ha sottolineato l’importanza di questo percorso formativo che rappresenta il primo, concreto passo per trasformare passione e impegno in nuove attività.
“Dal sogno all’impresa: i nostri allievi hanno ottenuto l’attestato abilitante e sono ora pronti a mettersi in gioco nel mondo del lavoro. I sorrisi con gli attestati in mano raccontano più di mille parole: la formazione apre le porte al futuro”, ha dichiarato Manenti, rimarcando il valore della preparazione e della determinazione mostrata dai partecipanti.
Confcommercio si conferma punto di riferimento per chi desidera avviare una propria attività, offrendo strumenti e supporto costante. Gli esami si sono svolti nella sede formativa di via Sofocle. “Siamo orgogliosi di accompagnare chi sceglie di investire su sé stesso e sul territorio. Ogni nuovo imprenditore è una risorsa preziosa per la nostra provincia, capace di generare innovazione, occupazione e sviluppo”, ha aggiunto il presidente. Manenti ha voluto rivolgere un sentito complimento a tutti i corsisti: “Il futuro dell’impresa parte da voi. Continuate a credere nei vostri sogni, perché solo chi osa può davvero cambiare il destino della comunità. La strada dell’imprenditoria è impegnativa, ma insieme possiamo costruire opportunità concrete e durature”.
Confcommercio Ragusa rinnova il proprio impegno per favorire la crescita delle competenze e l’inserimento nel mondo del lavoro, promuovendo una cultura dell’intraprendenza e della responsabilità. “Abbiate il coraggio di innovare e di essere protagonisti: il territorio ha bisogno delle vostre idee e della vostra energia. Come dice un vecchio proverbio, ‘Chi ha il coraggio di iniziare, ha già fatto metà del cammino’”.

580024
© Riproduzione riservata

I commenti pubblicati dai lettori su www.radiortm.it riflettono esclusivamente le opinioni dei singoli autori e non rappresentano in alcun modo la posizione della redazione. La redazione di radiortm.it non si assume alcuna responsabilità per il contenuto dei commenti e fornirà, eventualmente, ogni dato in suo possesso all’autorità giudiziaria che ne farà ufficialmente richiesta.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.

  • Condividi

Articoli correlati

RTM per il cittadino

Hai qualcosa da segnalare? Invia una segnalazione in maniera completamente anonima alla redazione di RTM

Scrivici
UTENTI IN LINEA

Vuoi pubblicizzare la tua attività su RTM?

Su questo portale sono disponibili spazi riservati a banner pubblicitari. Ogni banner viene visualizzato su tutte le pagine del portale! Contattaci a:

marketing@radiortm.it

Notizie più commentate

Contatti

CHI SIAMO

Direttore Responsabile: Giorgio Caruso

Vice Direttore: Giannino Ruzza 

Editore R.T.M. srl Via Carlo Papa, 76 Modica(97015) P.IVA: 00192480887, N. iscrizione ROC: 26967

Testata Giornalistica “Rtm Giornale”, autorizzazione del Tribunale di Modica n° 93 del 26/08/1977.
Per segnalare eventuali errori nell’uso di materiale riservato scriveteci a redazione@radiortm.it

Redazione: Domenico Pisana, Giannino Ruzza, Giovanni Bucchieri, Rita Faletti, Margherita Denaro, Simona Napolitano, Peppe Ragona, Concetta Assenza, Francesco Roccaro, Calogero Castaldo, Giovanni Calabrese, Stefania Fiorilla

SEGUICI SUI SOCIAL

Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube
Torna in alto
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube