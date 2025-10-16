Concluso a Ragusa il corso regionale Somministrazione di alimenti e bevande curato da Confcommercio

Ragusa, 16 ottobre 2025 – Si è concluso con grande soddisfazione il corso regionale Sab – Somministrazione di alimenti e bevande, curato da Confcommercio Ragusa, che ha visto la partecipazione attiva di numerosi aspiranti imprenditori. Il presidente provinciale Gianluca Manenti, intervenuto a margine della consegna degli attestati, ha sottolineato l’importanza di questo percorso formativo che rappresenta il primo, concreto passo per trasformare passione e impegno in nuove attività.

“Dal sogno all’impresa: i nostri allievi hanno ottenuto l’attestato abilitante e sono ora pronti a mettersi in gioco nel mondo del lavoro. I sorrisi con gli attestati in mano raccontano più di mille parole: la formazione apre le porte al futuro”, ha dichiarato Manenti, rimarcando il valore della preparazione e della determinazione mostrata dai partecipanti.

Confcommercio si conferma punto di riferimento per chi desidera avviare una propria attività, offrendo strumenti e supporto costante. Gli esami si sono svolti nella sede formativa di via Sofocle. “Siamo orgogliosi di accompagnare chi sceglie di investire su sé stesso e sul territorio. Ogni nuovo imprenditore è una risorsa preziosa per la nostra provincia, capace di generare innovazione, occupazione e sviluppo”, ha aggiunto il presidente. Manenti ha voluto rivolgere un sentito complimento a tutti i corsisti: “Il futuro dell’impresa parte da voi. Continuate a credere nei vostri sogni, perché solo chi osa può davvero cambiare il destino della comunità. La strada dell’imprenditoria è impegnativa, ma insieme possiamo costruire opportunità concrete e durature”.

Confcommercio Ragusa rinnova il proprio impegno per favorire la crescita delle competenze e l’inserimento nel mondo del lavoro, promuovendo una cultura dell’intraprendenza e della responsabilità. “Abbiate il coraggio di innovare e di essere protagonisti: il territorio ha bisogno delle vostre idee e della vostra energia. Come dice un vecchio proverbio, ‘Chi ha il coraggio di iniziare, ha già fatto metà del cammino’”.

Salva