Lettere al direttore | Modica | Slider

Lettera al Direttore: Modica, “Crolla finestra durante le lezioni alla scuola “Cincinnato”. La scuola smentisce

Tempo di lettura: 2 minuti

Modica, 15 Ottobre 2025 – Momenti di autentico panico si sono vissuti ieri mattina presso la scuola media secondaria di 1° grado “Cincinnato” di Modica, dove un grave incidente ha messo a rischio l’incolumità di studenti e docenti. Una finestra si è improvvisamente staccata dalla propria sede, precipitando su un banco all’interno di un’aula durante il regolare orario di lezione.

Solo un’incredibile combinazione di fortuna ha impedito che l’episodio si trasformasse in tragedia. Al momento del crollo, infatti, nessuno studente si trovava nel punto esatto in cui l’infisso è caduto.

L’incidente, avvenuto in una delle aule dell’istituto, ha suscitato immediata preoccupazione tra il personale scolastico, gli alunni e, naturalmente, le loro famiglie. Il personale scolastico è intervenuto prontamente per mettere in sicurezza l’area e iniziare le verifiche sulle condizioni degli altri infissi e strutture.

Secondo le prime ricostruzioni e quanto emerso in seguito all’accaduto, la causa del crollo sarebbe da ricercare in un cedimento strutturale della finestra, probabilmente dovuto a usura o mancata manutenzione.

Nonostante fortunatamente non si registrino feriti, l’episodio ha riacceso i riflettori sulle condizioni generali degli edifici scolastici del territorio e sull’urgenza di eseguire interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria.

Dall’istituzione scolastica, smentiscono che il fatto sia realmente  accaduto, e che quanto riportato nell’articolo, possa essere solo mera  “fantasia” di qualche studente o genitore.

5 commenti su "Lettera al Direttore: Modica, "Crolla finestra durante le lezioni alla scuola "Cincinnato". La scuola smentisce"

  Guidara Rosina

    Buongiorno. Come docente della scuola di via Cincinnato, voglio rassicurare le famiglie dato non c’è niente di vero in relazione a ciò che è stato scritto nel suddetto articolo. Probabilmente, è successo altrove. Pertanto, si invitano i responsabili della notizia a rettificare e a informarsi bene prima di dare informazioni che possano creare panico e preoccupazioni infondate ai lettori.

    8
  Einaudi

    Buongiorno, come cittadino, vi informo che 4 anni fa come oggi è stato imposto un vergognoso strumento che ha di fatto limitato, senza giustificazione, la libera circolazione di ciascuna persona, compresi gli studenti, cui è crollato addosso non una finestra, bensì un porticato.
    Un’onta da cui gli stessi insegnanti dovrebbe prendere le distanze, non autoassolvendosi, bensì avendo la capacità chiara e lungimirante di fare mea culpa. La prospettiva di ulteriori rischi connessi a esasperazioni decisionali simili è forte.
    Chissà!

    1
  Rosina Guidara

    Non è stato detto che è frutto della fantasia di genitori o studenti, ma semplicemente che il fatto non è mai accaduto. Le notizie prima di essere pubblicate vanno verificate, a maggior ragione quando si parla di giovani ragazzi. Questione di serietà e professionalità.

    1
  Guidara Rosina

    Buon pomeriggio. Non è stato detto che la notizia è frutto della fantasia di alunni o genitori, ma che il fatto non è mai accaduto. Chi scrive le notizie dovrebbe prima verificarle, soprattutto quando si tratta di giovani ragazzi. Questione di serietà e professionalità.

    2
  Maria Concetta Leone

    Buon pomeriggio. Prima di pubblicare sarebbe opportuno verificare la veridicità delle fonti. Attenzione . Le fake screditano chi le pubblica perché si insinua il dubbio…

    3

