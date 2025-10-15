Lettera al Direttore: Modica, “Crolla finestra durante le lezioni alla scuola “Cincinnato”. La scuola smentisce

Modica, 15 Ottobre 2025 – Momenti di autentico panico si sono vissuti ieri mattina presso la scuola media secondaria di 1° grado “Cincinnato” di Modica, dove un grave incidente ha messo a rischio l’incolumità di studenti e docenti. Una finestra si è improvvisamente staccata dalla propria sede, precipitando su un banco all’interno di un’aula durante il regolare orario di lezione.

Solo un’incredibile combinazione di fortuna ha impedito che l’episodio si trasformasse in tragedia. Al momento del crollo, infatti, nessuno studente si trovava nel punto esatto in cui l’infisso è caduto.

L’incidente, avvenuto in una delle aule dell’istituto, ha suscitato immediata preoccupazione tra il personale scolastico, gli alunni e, naturalmente, le loro famiglie. Il personale scolastico è intervenuto prontamente per mettere in sicurezza l’area e iniziare le verifiche sulle condizioni degli altri infissi e strutture.

Secondo le prime ricostruzioni e quanto emerso in seguito all’accaduto, la causa del crollo sarebbe da ricercare in un cedimento strutturale della finestra, probabilmente dovuto a usura o mancata manutenzione.

Nonostante fortunatamente non si registrino feriti, l’episodio ha riacceso i riflettori sulle condizioni generali degli edifici scolastici del territorio e sull’urgenza di eseguire interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria.

Dall’istituzione scolastica, smentiscono che il fatto sia realmente accaduto, e che quanto riportato nell’articolo, possa essere solo mera “fantasia” di qualche studente o genitore.

