Modica | Sport

Coppa Italia. Il Modica vince il “ritorno” con l’Avola e passa il turno

Un gol di Intzids all'89' decide l'incontro, dopo un assedio dei "Tigrotti" rimasto a lungo sterile
  • 0
Tempo di lettura: 2 minuti

MODICA    1

AVOLA       0

Rete: 89′ Intzids

Modica, 15 Ottobre 2025 – Il Modica stacca il pass per il prossimo turno di Coppa Italia, superando l’Avola seppur di misura (1-0) nella gara di ritorno giocata in casa. Il successo, abbinato al pareggio ottenuto sul campo aretuseo, è stato sufficiente per blindare il passaggio del turno, premiando una prestazione di grande intensità, anche se a lungo poco concreta.

La partita è stata un vero e proprio monologo del Modica, che ha dominato il gioco sin dal fischio d’inizio, mettendo costantemente sotto pressione la difesa ospite. Nonostante la mole di occasioni create, la porta difesa da Santillo è rimasta stregata per oltre ottanta minuti.

Già nel primo tempo, i tifosi rossoblu hanno trattenuto il fiato quando il capitano Valenca ha fatto tremare la traversa con una conclusione potente che si è stampata sul palo. Un episodio che ha riassunto l’andamento della gara: tanto gioco, tanta pressione, ma poca lucidità in zona gol.

Quando la gara sembrava ormai destinata a concludersi con un frustrante pareggio a reti inviolate, risolto solo grazie al risultato dell’andata, è arrivato il lampo liberatorio. All’89’, è stato Intzids a rompere l’equilibrio: la sua zampata vincente ha battuto Santillo, regalando ai locali il successo e, soprattutto, la conferma del passaggio del turno. Un violento tiro dai trenta metri finito sotto l’incrocio.

La vittoria per 1-0 contro l’Avola non è stata solo un risultato utile, ma un premio meritato per il dominio esercitato dal Modica in campo. I “Tigrotti” possono ora concentrarsi sul prossimo impegno di Coppa, con la consapevolezza di aver mostrato carattere e qualità, ma anche la necessità di affinare la precisione in fase realizzativa.

579963
© Riproduzione riservata

