Modica

Modica, Scuola “Cincinnato”, l’assessore Armenia smentisce: “Nessun crollo”

  • 0
Tempo di lettura: 2 minuti

Modica, 15 ottobre 2025 – L’assessore alle Manutenzioni del Comune, Piero Armenia, interviene con decisione per smentire una notizia diffusa da alcuni organi di stampa riguardo al presunto crollo di una finestra nella scuola media “Cincinnato”. “In maniera categorica smentisco quanto riportato: non c’è stato alcun crollo né episodi di pericolo all’interno del plesso scolastico – dichiara Armenia –. La notizia parlava di una finestra che si sarebbe staccata durante l’orario di lezione, cadendo su un banco in aula. Un fatto assolutamente falso”. L’assessore riferisce di essersi immediatamente confrontato con la dirigente scolastica, professoressa Antonella Grana, e con la responsabile del plesso, professoressa Guidara, con le quali erano già stati effettuati sopralluoghi prima dell’inizio dell’anno scolastico e che sono stati ripetuti anche in seguito alla diffusione della notizia. “Nessuna anomalia è emersa – precisa –. I lavori di manutenzione nei plessi scolastici di nostra competenza sono stati eseguiti con largo anticipo e continueranno, laddove necessari, con la massima puntualità”. Armenia sottolinea come queste notizie infondate generino allarme tra famiglie e personale scolastico, danneggiando l’immagine e l’operato dell’assessorato. “Non permetterò che venga messo in discussione l’impegno quotidiano del mio assessorato, né quello dell’Ufficio Manutenzioni o del Sindaco. Denunceremo l’accaduto alle autorità competenti per tutelare l’onore dell’Ente e ristabilire la verità dei fatti”.

579961
© Riproduzione riservata

