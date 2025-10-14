  • 14 Ottobre 2025 -
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube
Cerca
Chiudi questo box di ricerca.
  • 14 Ottobre 2025 -
Comiso | Cronaca | News in primo piano

Eseguita misura cautelare a Comiso: codice rosso per maltrattamenti in famiglia

  • 0
Tempo di lettura: 2 minuti

Comiso, 14 Ottobre 2025 – Gli agenti del Commissariato di P.S. di Comiso hanno dato esecuzione a un’ordinanza applicativa di misura cautelare nei confronti di un uomo di 26 anni residente in città, indagato per il reato di maltrattamenti contro convivente.

Il provvedimento, richiesto dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Ragusa e ottenuto dal G.I.P., prevede l’allontanamento dalla casa familiare e il divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa. Per garantire l’efficacia della misura, all’uomo è stato applicato anche il braccialetto elettronico.

Le indagini sono scattate a seguito di alcuni interventi della volante, avvenuti nel settembre scorso, presso l’abitazione della coppia per liti tra conviventi. Questi interventi hanno permesso di rilevare lividi e segni di maltrattamenti sulla donna, la quale è stata costretta a ricorrere alle cure mediche.

Gli accertamenti successivi hanno riscontrato plurime condotte di violenza fisica e verbale. In base ai gravi indizi e alle esigenze cautelari emerse, il Giudice per le Indagini Preliminari ha emesso il provvedimento restrittivo a tutela della vittima, attivando la procedura prevista dal cosiddetto “Codice Rosso”.

579755
© Riproduzione riservata

I commenti pubblicati dai lettori su www.radiortm.it riflettono esclusivamente le opinioni dei singoli autori e non rappresentano in alcun modo la posizione della redazione. La redazione di radiortm.it non si assume alcuna responsabilità per il contenuto dei commenti e fornirà, eventualmente, ogni dato in suo possesso all’autorità giudiziaria che ne farà ufficialmente richiesta.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.

  • Condividi

Articoli correlati

RTM per il cittadino

Hai qualcosa da segnalare? Invia una segnalazione in maniera completamente anonima alla redazione di RTM

Scrivici
UTENTI IN LINEA

Vuoi pubblicizzare la tua attività su RTM?

Su questo portale sono disponibili spazi riservati a banner pubblicitari. Ogni banner viene visualizzato su tutte le pagine del portale! Contattaci a:

marketing@radiortm.it

Notizie più commentate

Contatti

CHI SIAMO

Direttore Responsabile: Giorgio Caruso

Vice Direttore: Giannino Ruzza 

Editore R.T.M. srl Via Carlo Papa, 76 Modica(97015) P.IVA: 00192480887, N. iscrizione ROC: 26967

Testata Giornalistica “Rtm Giornale”, autorizzazione del Tribunale di Modica n° 93 del 26/08/1977.
Per segnalare eventuali errori nell’uso di materiale riservato scriveteci a redazione@radiortm.it

Redazione: Domenico Pisana, Giannino Ruzza, Giovanni Bucchieri, Rita Faletti, Margherita Denaro, Simona Napolitano, Peppe Ragona, Concetta Assenza, Francesco Roccaro, Calogero Castaldo, Giovanni Calabrese, Stefania Fiorilla

SEGUICI SUI SOCIAL

Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube
Torna in alto
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube