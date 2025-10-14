Eseguita misura cautelare a Comiso: codice rosso per maltrattamenti in famiglia

Comiso, 14 Ottobre 2025 – Gli agenti del Commissariato di P.S. di Comiso hanno dato esecuzione a un’ordinanza applicativa di misura cautelare nei confronti di un uomo di 26 anni residente in città, indagato per il reato di maltrattamenti contro convivente.

Il provvedimento, richiesto dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Ragusa e ottenuto dal G.I.P., prevede l’allontanamento dalla casa familiare e il divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa. Per garantire l’efficacia della misura, all’uomo è stato applicato anche il braccialetto elettronico.

Le indagini sono scattate a seguito di alcuni interventi della volante, avvenuti nel settembre scorso, presso l’abitazione della coppia per liti tra conviventi. Questi interventi hanno permesso di rilevare lividi e segni di maltrattamenti sulla donna, la quale è stata costretta a ricorrere alle cure mediche.

Gli accertamenti successivi hanno riscontrato plurime condotte di violenza fisica e verbale. In base ai gravi indizi e alle esigenze cautelari emerse, il Giudice per le Indagini Preliminari ha emesso il provvedimento restrittivo a tutela della vittima, attivando la procedura prevista dal cosiddetto “Codice Rosso”.

Salva