Niscemi, sorpreso a spacciare all’interno di una scuola: ventunenne tratto in arresto dalla Polizia

Niscemi, 14 Ottobre 2025 La Polizia di Stato a Niscemi ha tratto in arresto un ventunenne nella flagranza di reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. Venerdì scorso un equipaggio del Commissariato di Pubblica Sicurezza, nel corso di servizi di osservazione finalizzati alla prevenzione e repressione del traffico e spaccio di sostanze stupefacenti, ha notato il giovane all’interno del piazzale di una scuola in compagnia di alcuni ragazzi impegnati in attività sportiva. Il gruppo di giovani, notati gli agenti della Polizia di Stato, si è disperso e il ventunenne si è allontanato frettolosamente, lasciando cadere un involucro, recuperato dai poliziotti, contenente 53 grammi di hashish e quasi 8 grammi di cocaina, suddivisa in dosi da spacciare. Il fuggiasco, raggiunto dagli agenti, è stato sottoposto a perquisizione personale nel corso della quale gli sono stati sequestrati 565 euro in contanti, probabile provento dell’attività di spaccio. L’arrestato, dopo le formalità di rito, su disposizione del Pubblico Ministero della Procura della Repubblica di Gela, è stato condotto in carcere a disposizione dell’Autorità Giudiziaria. Il Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale ha convalidato l’arresto e sottoposto l’indagato alla misura cautelare dell’obbligo di dimora nel comune di residenza. La responsabilità dell’arrestato, in virtù del principio di non colpevolezza, sarà accertata solo in seguito a sentenza definitiva.

