Pozzallo. Promozione territoriale, Confcommercio sezionale a confronto con la Pro Loco

Pozzallo, 11 ottobre 2025 – Importante incontro operativo tra Confcommercio Pozzallo, guidata dal presidente Gianluca Manenti, e la Pro Loco cittadina. Alla riunione hanno partecipato il presidente della Pro Loco, Antonio Boschetti, la vicepresidente Giovanna Cintoli e la componente del direttivo Giovanna Pediliggeri, insieme al direttivo della sezione Confcommercio di Pozzallo. L’incontro ha rappresentato un momento di confronto e sinergia tra due realtà fondamentali per la crescita economica e culturale del territorio. L’obiettivo principale era la programmazione delle future attività di promozione territoriale, con un focus particolare sul ruolo strategico del turismo come motore di sviluppo.

“Il turismo è un volano imprescindibile per l’economia locale”, ha dichiarato Gianluca Manenti. “La collaborazione con la Pro Loco di Pozzallo ci consente di valorizzare al meglio le risorse del territorio, creando sinergie che rafforzano l’attrattività della nostra città. Lavorare insieme significa poter contare su una rete più solida, capace di offrire esperienze autentiche ai visitatori e opportunità concrete per le imprese locali”. Durante l’incontro si è discusso di progetti mirati alla promozione delle eccellenze locali, alla valorizzazione degli eventi tradizionali e alla creazione di nuovi percorsi turistici che possano attrarre visitatori in ogni periodo dell’anno. “La nostra visione condivisa è quella di un turismo sostenibile e di qualità, che non si limiti alla stagionalità, ma diventi un elemento costante di crescita culturale ed economica per Pozzallo”, ha aggiunto Manenti.

Il presidente della Pro Loco, Antonio Boschetti, ha sottolineato l’importanza di queste collaborazioni: “Unendo le forze possiamo costruire un’offerta turistica integrata, capace di rispondere alle nuove esigenze dei viaggiatori e di valorizzare ogni angolo del nostro territorio”. Confcommercio Pozzallo e la Pro Loco continueranno a lavorare fianco a fianco per trasformare le idee discusse in azioni concrete, convinti che il turismo rappresenti una leva fondamentale per lo sviluppo locale.

