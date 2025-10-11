  • 11 Ottobre 2025 -
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube
Cerca
Chiudi questo box di ricerca.
  • 11 Ottobre 2025 -
Pozzallo | Sindacale

Pozzallo. Promozione territoriale, Confcommercio sezionale a confronto con la Pro Loco

  • 0
Tempo di lettura: 2 minuti

Pozzallo, 11 ottobre 2025 – Importante incontro operativo tra Confcommercio Pozzallo, guidata dal presidente Gianluca Manenti, e la Pro Loco cittadina. Alla riunione hanno partecipato il presidente della Pro Loco, Antonio Boschetti, la vicepresidente Giovanna Cintoli e la componente del direttivo Giovanna Pediliggeri, insieme al direttivo della sezione Confcommercio di Pozzallo. L’incontro ha rappresentato un momento di confronto e sinergia tra due realtà fondamentali per la crescita economica e culturale del territorio. L’obiettivo principale era la programmazione delle future attività di promozione territoriale, con un focus particolare sul ruolo strategico del turismo come motore di sviluppo.

“Il turismo è un volano imprescindibile per l’economia locale”, ha dichiarato Gianluca Manenti. “La collaborazione con la Pro Loco di Pozzallo ci consente di valorizzare al meglio le risorse del territorio, creando sinergie che rafforzano l’attrattività della nostra città. Lavorare insieme significa poter contare su una rete più solida, capace di offrire esperienze autentiche ai visitatori e opportunità concrete per le imprese locali”. Durante l’incontro si è discusso di progetti mirati alla promozione delle eccellenze locali, alla valorizzazione degli eventi tradizionali e alla creazione di nuovi percorsi turistici che possano attrarre visitatori in ogni periodo dell’anno. “La nostra visione condivisa è quella di un turismo sostenibile e di qualità, che non si limiti alla stagionalità, ma diventi un elemento costante di crescita culturale ed economica per Pozzallo”, ha aggiunto Manenti.

Il presidente della Pro Loco, Antonio Boschetti, ha sottolineato l’importanza di queste collaborazioni: “Unendo le forze possiamo costruire un’offerta turistica integrata, capace di rispondere alle nuove esigenze dei viaggiatori e di valorizzare ogni angolo del nostro territorio”. Confcommercio Pozzallo e la Pro Loco continueranno a lavorare fianco a fianco per trasformare le idee discusse in azioni concrete, convinti che il turismo rappresenti una leva fondamentale per lo sviluppo locale.

579438
© Riproduzione riservata

I commenti pubblicati dai lettori su www.radiortm.it riflettono esclusivamente le opinioni dei singoli autori e non rappresentano in alcun modo la posizione della redazione. La redazione di radiortm.it non si assume alcuna responsabilità per il contenuto dei commenti e fornirà, eventualmente, ogni dato in suo possesso all’autorità giudiziaria che ne farà ufficialmente richiesta.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.

  • Condividi

Articoli correlati

RTM per il cittadino

Hai qualcosa da segnalare? Invia una segnalazione in maniera completamente anonima alla redazione di RTM

Scrivici
UTENTI IN LINEA

Vuoi pubblicizzare la tua attività su RTM?

Su questo portale sono disponibili spazi riservati a banner pubblicitari. Ogni banner viene visualizzato su tutte le pagine del portale! Contattaci a:

marketing@radiortm.it

Notizie più commentate

Contatti

CHI SIAMO

Direttore Responsabile: Giorgio Caruso

Vice Direttore: Giannino Ruzza 

Editore R.T.M. srl Via Carlo Papa, 76 Modica(97015) P.IVA: 00192480887, N. iscrizione ROC: 26967

Testata Giornalistica “Rtm Giornale”, autorizzazione del Tribunale di Modica n° 93 del 26/08/1977.
Per segnalare eventuali errori nell’uso di materiale riservato scriveteci a redazione@radiortm.it

Redazione: Domenico Pisana, Giannino Ruzza, Giovanni Bucchieri, Rita Faletti, Margherita Denaro, Simona Napolitano, Peppe Ragona, Concetta Assenza, Francesco Roccaro, Calogero Castaldo, Giovanni Calabrese, Stefania Fiorilla

SEGUICI SUI SOCIAL

Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube
Torna in alto
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube