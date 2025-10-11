  • 11 Ottobre 2025 -
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube
Cerca
Chiudi questo box di ricerca.
  • 11 Ottobre 2025 -
Politica | Ragusa

Bennardo. “Debito Iblea Acque, il Sindaco di Ragusa intervenuto solo dopo mie sollecitazioni”

  • 0
Tempo di lettura: 2 minuti

Ragusa, 11 ottobre 2025 – “Dopo la mia richiesta di chiarimenti del 2 ottobre 2025 al Comune di Ragusa, in merito al mancato pagamento delle rate previste per il debito di Iblea Acque, che supera i 10 milioni di euro e graverà inevitabilmente sui cittadini ragusani, noto con piacere che l’ente municipale di palazzo dell’Aquila ha assunto una posizione più dura”.

Così si esprime Federico Bennardo, consigliere comunale di Ragusa, sulla vicenda che sta scuotendo la gestione delle società partecipate locali. “Lo stesso giorno della mia segnalazione, l’ufficio Controllo partecipate ha sollecitato il settore competente a monitorare il recupero del debito e solo dopo il clamore mediatico, il 9 ottobre è arrivato un formale atto di diffida nei confronti di Iblea Acque. Questo dimostra chiaramente il nesso di causalità tra le due cose” continua Bennardo.

Il consigliere sottolinea l’inadeguatezza delle misure adottate finora: “È evidente come questo non basti. Un processo di monitoraggio e responsabilità non può e non deve dipendere dall’iniziativa di un singolo consigliere. Serve un sistema di controllo efficace e continuo, capace di prevenire situazioni simili prima che diventino emergenze”. Bennardo punta, quindi, il dito sulle disparità di trattamento: “Mi chiedo: e se fosse successo a un comune cittadino di non pagare una rata di un mutuo o una bolletta, magari proprio dell’acqua? Le conseguenze sarebbero state immediate e severe. È inaccettabile che, invece, una società partecipata possa accumulare debiti milionari senza interventi tempestivi. Bisogna essere forti con i forti e non forti con i deboli”. Il consigliere conclude chiedendo un impegno chiaro da parte dell’amministrazione comunale per garantire trasparenza, efficienza e responsabilità nella gestione delle risorse pubbliche.

579442
© Riproduzione riservata

I commenti pubblicati dai lettori su www.radiortm.it riflettono esclusivamente le opinioni dei singoli autori e non rappresentano in alcun modo la posizione della redazione. La redazione di radiortm.it non si assume alcuna responsabilità per il contenuto dei commenti e fornirà, eventualmente, ogni dato in suo possesso all’autorità giudiziaria che ne farà ufficialmente richiesta.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.

  • Condividi

Articoli correlati

RTM per il cittadino

Hai qualcosa da segnalare? Invia una segnalazione in maniera completamente anonima alla redazione di RTM

Scrivici
UTENTI IN LINEA

Vuoi pubblicizzare la tua attività su RTM?

Su questo portale sono disponibili spazi riservati a banner pubblicitari. Ogni banner viene visualizzato su tutte le pagine del portale! Contattaci a:

marketing@radiortm.it

Notizie più commentate

Contatti

CHI SIAMO

Direttore Responsabile: Giorgio Caruso

Vice Direttore: Giannino Ruzza 

Editore R.T.M. srl Via Carlo Papa, 76 Modica(97015) P.IVA: 00192480887, N. iscrizione ROC: 26967

Testata Giornalistica “Rtm Giornale”, autorizzazione del Tribunale di Modica n° 93 del 26/08/1977.
Per segnalare eventuali errori nell’uso di materiale riservato scriveteci a redazione@radiortm.it

Redazione: Domenico Pisana, Giannino Ruzza, Giovanni Bucchieri, Rita Faletti, Margherita Denaro, Simona Napolitano, Peppe Ragona, Concetta Assenza, Francesco Roccaro, Calogero Castaldo, Giovanni Calabrese, Stefania Fiorilla

SEGUICI SUI SOCIAL

Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube
Torna in alto
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube