Politica | Vittoria

Pelligra. “Riduzione canone idrico per famiglie più bisognose, silenzio dalla Giunta vittoriese”

  • 0
Tempo di lettura: 2 minuti

Vittoria, 11 ottobre 2025 – “Sulla riduzione del canone idrico, avevo fatto, nei giorni scorsi, un intervento in cui chiedevo alla giunta comunale di intervenire. Ora stanno già cominciando ad arrivare le prime bollette senza nessun tipo di riduzione, quindi non è stato fatto nulla”. Con queste parole il consigliere comunale di Forza Italia, Biagio Pelligra, torna a sollecitare l’attenzione dell’amministrazione comunale di Vittoria sulla necessità di programmare una riduzione del canone idrico per le famiglie più bisognose, sul modello di quanto già avviene per la Tari. Pelligra sottolinea come la richiesta, inoltrata tempo addietro, sia rimasta senza riscontro da parte della giunta: “Riprendiamo l’argomento evidenziando che già stanno arrivando le prime bollette. Prendiamo atto che l’amministrazione ha deciso di non intervenire in supporto ai nuclei familiari bisognosi. È un segnale preoccupante in un periodo in cui molte famiglie fanno fatica ad arrivare a fine mese”.

Il consigliere evidenzia la necessità di adottare misure concrete per alleviare il peso economico sulle famiglie a basso reddito: “Non chiediamo miracoli, ma un gesto di responsabilità e attenzione verso chi vive una condizione di fragilità economica. Se è stato possibile prevedere agevolazioni per la Tari, ci chiediamo perché non possa essere fatto lo stesso per il canone idrico detenendo il Comune la gestione del servizio idrico. L’acqua è un bene primario e garantire un sostegno ai più deboli dovrebbe essere una priorità”. Pelligra conclude ribadendo l’impegno di Forza Italia a continuare la battaglia per una maggiore equità sociale e invita l’amministrazione a riconsiderare la propria posizione: “Non ci fermeremo. Continueremo a portare avanti questa istanza finché non vedremo risultati concreti. Le famiglie vittoriesi meritano risposte, non silenzi”.

579450
© Riproduzione riservata

