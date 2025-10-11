  • 11 Ottobre 2025 -
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube
Cerca
Chiudi questo box di ricerca.
  • 11 Ottobre 2025 -
Attualità | Ragusa

Giornata mondiale della vista, a Ragusa il service del Lions Club Host con gli studenti dell’Istituto Vann’Antò

  • 0
Tempo di lettura: 2 minuti

Ragusa, 11 ottobre 2025 – In occasione della Giornata mondiale della vista, il Lions Club Ragusa Host ha promosso un’importante iniziativa dedicata alla prevenzione e al benessere visivo dei giovani. Guidati dalla presidente Carmen Occhipinti, i Lions hanno indossato simbolicamente l’armatura dei “cavalieri della vista nelle crociate contro le tenebre”, ribadendo il loro impegno costante nel campo della salute oculare.

Protagonista dell’iniziativa è stata la dottoressa Lina Campo, ortottista e socia Lions, che ha effettuato screening visivi a tutti gli studenti delle seconde medie dell’Istituto “Vann’Anto” di Ragusa. Un’attività di grande rilevanza sociale, pensata per intercettare precocemente eventuali problematiche visive in una fase cruciale dello sviluppo, come quella dell’adolescenza, periodo in cui possono emergere disturbi legati alla rapida crescita e all’intenso utilizzo di dispositivi digitali.

«Questa giornata rappresenta per noi Lions un’occasione fondamentale per sensibilizzare le nuove generazioni sull’importanza della prevenzione visiva – ha dichiarato la presidente Carmen Occhipinti –. I controlli effettuati oggi sono un investimento sul futuro dei nostri ragazzi, perché una buona vista è la chiave per apprendere, crescere e vivere al meglio. Il nostro service vuole essere un segno tangibile di vicinanza alle famiglie e alla comunità». La dirigente scolastica della Vann’Anto, professoressa Teresa Giunta, anche lei socia Lions, ha voluto con determinazione che nel suo istituto si tenesse il service in questione.

L’iniziativa ha riscosso grande apprezzamento da parte degli studenti, degli insegnanti e delle famiglie, confermando l’impatto positivo delle azioni di servizio del Lions Club Ragusa Host. Ancora una volta, il Club si conferma un presidio attivo sul territorio, pronto a intervenire dove c’è bisogno, con professionalità e spirito di solidarietà.

579458
© Riproduzione riservata

I commenti pubblicati dai lettori su www.radiortm.it riflettono esclusivamente le opinioni dei singoli autori e non rappresentano in alcun modo la posizione della redazione. La redazione di radiortm.it non si assume alcuna responsabilità per il contenuto dei commenti e fornirà, eventualmente, ogni dato in suo possesso all’autorità giudiziaria che ne farà ufficialmente richiesta.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.

  • Condividi

Articoli correlati

RTM per il cittadino

Hai qualcosa da segnalare? Invia una segnalazione in maniera completamente anonima alla redazione di RTM

Scrivici
UTENTI IN LINEA

Vuoi pubblicizzare la tua attività su RTM?

Su questo portale sono disponibili spazi riservati a banner pubblicitari. Ogni banner viene visualizzato su tutte le pagine del portale! Contattaci a:

marketing@radiortm.it

Notizie più commentate

Contatti

CHI SIAMO

Direttore Responsabile: Giorgio Caruso

Vice Direttore: Giannino Ruzza 

Editore R.T.M. srl Via Carlo Papa, 76 Modica(97015) P.IVA: 00192480887, N. iscrizione ROC: 26967

Testata Giornalistica “Rtm Giornale”, autorizzazione del Tribunale di Modica n° 93 del 26/08/1977.
Per segnalare eventuali errori nell’uso di materiale riservato scriveteci a redazione@radiortm.it

Redazione: Domenico Pisana, Giannino Ruzza, Giovanni Bucchieri, Rita Faletti, Margherita Denaro, Simona Napolitano, Peppe Ragona, Concetta Assenza, Francesco Roccaro, Calogero Castaldo, Giovanni Calabrese, Stefania Fiorilla

SEGUICI SUI SOCIAL

Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube
Torna in alto
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube