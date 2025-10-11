  • 11 Ottobre 2025 -
  • 11 Ottobre 2025 -
Attualità | Comiso

Ottima la riuscita dell’incontro organizzato dal Club Lions di Comiso dal titolo: Respira, vivi, sorridi

  • 0
Tempo di lettura: 2 minuti

Comiso, 11 ottobre 2025 – Nell’ambito della Settimana della Salute Mentale e del Benessere promossa dal Lions International – Distretto 108Yb Sicilia, ottima la riuscita dell’incontro dal titolo “Respira, vivi, sorridi”svoltosi mercoledì scorso nei locali dell’Auditorium Carlo Pace.
L’iniziativa, sostenuta dal Lions Club Comiso Terra Iblea presieduto da Rosario Alescio, si propone di sensibilizzare la cittadinanza sull’importanza di prendersi cura non solo del corpo, ma anche della mente e delle emozioni.
Richiamando la definizione di salute enunciata dall’OMS, ha ispirato la serata il concetto che “La salute non è soltanto assenza di malattia “, ma “uno stato di benessere fisico, mentale e sociale”, un concetto multidimensionale finalizzato all’integrazione armoniosa dell’individuo nel contesto.
Con lo scopo di unire informazioni teoriche e motivazionali a semplici dimostrazioni pratiche la conferenza ha perseguito l’obiettivo di:
• offrire informazioni scientifiche e pratiche sulla connessione tra attività fisica /yoga e salute mentale,
• proporre esperienze concrete che possano essere replicate nella vita quotidiana
• stimolare una riflessione collettiva sull’importanza di prendersi cura non solo del corpo, ma anche della mente e delle emozioni.
Dopo i saluti e l’intervento del Presidente sulla vocazione del lions al servizio e sull’impegno a favore della comunità, ha avuto luogo l’interessante relazione della dottoressa Antonella Nifosì, docente presso l’Università di Pisa nonché titolare e club manager del centro fitness “Base club” di Comiso. La relatrice, dopo aver ringraziato il Lions per l’invito che ha rappresentato “un’importante occasione di confronto interdisciplinare su temi di grande attualità”, ha sottolineato che “ La salute mentale non può essere disgiunta dal benessere fisico: educare al movimento e alla consapevolezza del corpo significa promuovere prevenzione, equilibrio e qualità della vita”. Successivamente Laura Rapicavoli, insegnante di Hatha Yoga e operatrice olistica ha coinvolto il pubblico in una dimostrazione pratica di yoga e ha dichiarato ” Il benessere nasce dall’armonia tra corpo e mente. Attraverso la pratica dello Yoga e la consapevolezza respiratoria possiamo favorire calma, concentrazione e resilienza interiore. Iniziative come quella del Lions sono fondamentali per diffondere una cultura del benessere integrato e della cura di sé.”
Oltre ai molti soci Lions del club di Comiso presenti e al presidente di Circoscrizione Gigi Bellassai, ha partecipato un nutrito pubblico a conferma dell’interesse suscitato dal service che, con il titolo scelto “Respira, vivi, sorridi”, invita a rallentare i ritmi frenetici della vita quotidiana, a respirare e ritrovare equilibrio. Anche il motto scelto per l’evento : “A volte basta un pensiero, a volte basta ascoltare, a volte basta chiedere aiuto” vuole essere un messaggio di speranza e consapevolezza.
L’iniziativa rientra tra i progetti dell’Area Salute del Distretto Lions Sicilia e si inserisce nel più ampio impegno dell’associazione per la promozione del benessere individuale e collettivo. Nelle foto alcuni momenti dell’interessante incontro.


© Riproduzione riservata

