Iblea Acque SpA ha il suo nuovo Amministratore Unico: scelto l’Ingegner Stefano Guccione

RAGUSA – È l’ingegner Stefano Guccione il nuovo Amministratore Unico di Iblea Acque SpA, la società incaricata della gestione del sistema idrico integrato nell’intera provincia di Ragusa. La decisione è stata formalizzata questa mattina al termine dei colloqui che i sindaci del territorio hanno avuto con la terna di candidati in lizza.
L’ingegner Guccione, il cui curriculum vanta una specifica e consolidata esperienza nel settore idrico, è stato preferito agli altri due aspiranti.
La scelta di Guccione non sembra essere stata unicamente tecnica. Secondo indiscrezioni, il Sindaco di Ragusa, Peppe Cassì, avrebbe esercitato una notevole insistenza a favore del professionista.
Pare che questa linea sia stata dettata da un orientamento proveniente direttamente dal Governatore della Regione Siciliana, Renato Schifani, sottolineando l’importanza strategica della nomina per la gestione delle risorse idriche.
La nomina di Guccione sarà ratificata ufficialmente e formalizzata nella giornata di lunedì. L’ingegnere subentrerà ora alla guida di Iblea Acque SpA per affrontare le sfide legate all’efficientamento e alla modernizzazione del servizio idrico integrato nel Ragusano.