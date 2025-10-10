  • 10 Ottobre 2025 -
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube
Cerca
Chiudi questo box di ricerca.
  • 10 Ottobre 2025 -
Politica regionale

Tre milioni di euro per l’emergenza brucellosi in Sicilia

  • 0
Tempo di lettura: 2 minuti

PALERMO, 10 Ottobre 2025 – L’Onorevole Ignazio Abbate esprime grande soddisfazione per l’approvazione in Aula di un provvedimento cruciale che destina 3 milioni di euro a sostegno della zootecnia siciliana. La misura, fortemente voluta dal parlamentare della DC e condivisa con le rappresentanze di categoria come Coldiretti regionale, introduce un pacchetto di aiuti immediati per il rilancio produttivo e sanitario degli allevamenti. “Si tratta di un provvedimento strategico che risponde alle esigenze vitali del nostro settore primario. Abbiamo lavorato per mettere in campo due assi d’intervento fondamentali che garantiranno risorse mirate – dichiara l’On. Abbate – una parte significativa dei fondi è dedicata all’eradicazione della brucellosi in Sicilia. Le risorse serviranno a finanziare la pulizia e la bonifica completa delle stalle infette, un passo imprescindibile per superare l’emergenza sanitaria e tutelare la salute pubblica e animale. L’altro intervento, essenziale per la competitività, prevede un contributo a fondo perduto fino all’80% per le aziende che acquistano riproduttori maschi e femmine di alta qualità. L’obiettivo è chiaro ovvero incrementare la produttività di carne e latte e valorizzare la zootecnia del territorio, in particolare nelle province ad alta vocazione come Ragusa e Siracusa. Il provvedimento prevede un contributo massimo erogabile di 40.000 euro per singola impresa. Sono particolarmente orgoglioso che questa misura sia stata condivisa e approvata in Aula. Questo dimostra la volontà politica di sostenere con i fatti l’agricoltura e la zootecnia, pilastri della nostra economia. Se le richieste saranno numerose, lavoreremo affinché l’iniziativa possa essere rifinanziata nella prossima Legge di Stabilità” conclude l’On. Abbate. Le procedure per l’accesso ai contributi saranno rese note e messe a disposizione dei produttori e degli allevatori nelle prossime settimane.

579364
© Riproduzione riservata

I commenti pubblicati dai lettori su www.radiortm.it riflettono esclusivamente le opinioni dei singoli autori e non rappresentano in alcun modo la posizione della redazione. La redazione di radiortm.it non si assume alcuna responsabilità per il contenuto dei commenti e fornirà, eventualmente, ogni dato in suo possesso all’autorità giudiziaria che ne farà ufficialmente richiesta.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.

  • Condividi

Articoli correlati

RTM per il cittadino

Hai qualcosa da segnalare? Invia una segnalazione in maniera completamente anonima alla redazione di RTM

Scrivici
UTENTI IN LINEA

Vuoi pubblicizzare la tua attività su RTM?

Su questo portale sono disponibili spazi riservati a banner pubblicitari. Ogni banner viene visualizzato su tutte le pagine del portale! Contattaci a:

marketing@radiortm.it

Notizie più commentate

Contatti

CHI SIAMO

Direttore Responsabile: Giorgio Caruso

Vice Direttore: Giannino Ruzza 

Editore R.T.M. srl Via Carlo Papa, 76 Modica(97015) P.IVA: 00192480887, N. iscrizione ROC: 26967

Testata Giornalistica “Rtm Giornale”, autorizzazione del Tribunale di Modica n° 93 del 26/08/1977.
Per segnalare eventuali errori nell’uso di materiale riservato scriveteci a redazione@radiortm.it

Redazione: Domenico Pisana, Giannino Ruzza, Giovanni Bucchieri, Rita Faletti, Margherita Denaro, Simona Napolitano, Peppe Ragona, Concetta Assenza, Francesco Roccaro, Calogero Castaldo, Giovanni Calabrese, Stefania Fiorilla

SEGUICI SUI SOCIAL

Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube
Torna in alto
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube