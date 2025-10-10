  • 10 Ottobre 2025 -
  • 10 Ottobre 2025 -
Modica

Modica, Ripristinata l’illuminazione pubblica in diverse zone della città

Interventi in corso e altri già in agenda
Tempo di lettura: 2 minuti

Proseguono con ritmo costante gli interventi di manutenzione e ripristino dell’illuminazione pubblica in diverse aree della città. A darne notizia è l’assessore alle Manutenzioni, Piero Armenia, che sottolinea come l’Ente stia rispettando gli impegni economici assunti nei confronti della società City Green Light, responsabile della gestione dell’illuminazione cittadina. “Come Ente, stiamo continuando a mantenere fede agli impegni economici che avevamo nei confronti di City Green Light, con la positiva conseguenza che siamo in condizione di manutenere e ripristinare la pubblica illuminazione, sia ordinaria che straordinaria, in tutta la città. Un servizio fondamentale che da tempo veniva richiesto dai cittadini.” Tra le zone già interessate dagli interventi si segnalano: San Marco Mista, Serrameta, contrada Serrauccelli, Quartarella–San Giovanni lo Pirato, via Ferdinando Magellano a Marina di Modica e la zona “Gigi Olivari”. In queste aree è stata ripristinata l’illuminazione pubblica tramite la sostituzione dei driver, mentre nei prossimi giorni verranno installate nuove armature nei punti luce ancora non funzionanti. In contrada Bosco, invece, sono attualmente in corso i lavori alle cavette, mentre altri interventi sono già programmati in ulteriori zone della città come contrada Pirato, Michelica, Crocevie e Zappulla. “Si tratta di un lavoro che ho seguito personalmente, passo dopo passo – aggiunge Armenia – e, dopo aver verificato le condizioni tecniche per l’intervento, siamo riusciti a dare una risposta concreta e necessaria per la serenità di intere comunità che da tempo lamentavano disagi. Continueremo in questa direzione, consapevoli dell’importanza di garantire sicurezza e qualità della vita a tutti i residenti.”

© Riproduzione riservata

I commenti pubblicati dai lettori su www.radiortm.it riflettono esclusivamente le opinioni dei singoli autori e non rappresentano in alcun modo la posizione della redazione. La redazione di radiortm.it non si assume alcuna responsabilità per il contenuto dei commenti e fornirà, eventualmente, ogni dato in suo possesso all’autorità giudiziaria che ne farà ufficialmente richiesta.

