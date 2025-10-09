  • 9 Ottobre 2025 -
Cronaca | Modica | News in primo piano

Violenza a Modica Alta: Arcigay Ragusa condanna e offre supporto

Tempo di lettura: 2 minuti

MODICA, 09 Ottobre 2025  – L’episodio di violenza avvenuto recentemente a Modica Alta, dove una transgender è stata brutalmente aggredita con schiaffi e calci in strada da un uomo, ha suscitato la ferma reazione di Arcigay Ragusa e dell’associazione Ipso Facto. Le associazioni intervengono per ricondurre la discussione sul fatto incontrovertibile: una donna ha subito violenza fisica in pubblico.

Secondo Arcigay, ogni tentativo di distogliere l’attenzione dalle responsabilità del gesto, attraverso illazioni su presunti retroscena o rapporti tra vittima e aggressore, è irrilevante e dannoso.

“Il focus deve rimanere su un fatto incontrovertibile: una donna ha subito violenza fisica, tutte le altre argomentazioni su possibili retroscene e rapporti tra i due lasciano il tempo che trovano,” afferma l’associazione in una nota.

Arcigay Ragusa lancia un appello chiaro a chi diffonde la notizia, inclusi i media e gli utenti online, affinché si attengano rigorosamente ai fatti. Viene duramente criticata ogni illazione su una possibile amicizia tra vittima e carnefice, una circostanza che, in ogni caso, “non rende la violenza meno grave”.

L’associazione condanna anche la violenza verbale e identitaria, come quella di negare che la vittima sia una donna appellandola al maschile, definendo tale atto un’ulteriore forma di violenza.

“Attenetevi a ciò che avete visto: un atto di violenza nei confronti di una donna, sotto gli occhi di chi non ha mosso un dito per aiutarla,” è il monito lanciato.

Ipso Facto e Arcigay Ragusa hanno immediatamente messo a disposizione della vittima le proprie risorse. L’offerta di aiuto include supporto psicologico e legale per ascoltare la donna e assisterla nel percorso di denuncia e riabilitazione.

© Riproduzione riservata

1 commento su “Violenza a Modica Alta: Arcigay Ragusa condanna e offre supporto”

