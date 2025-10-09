  • 9 Ottobre 2025 -
Cultura | Ragusa

Ragusa partecipa alla IV edizione di “Carte in dimora” con una mostra sulle lettere dei soldati della Seconda Guerra Mondiale

Ragusa, 09 ottobre 2025 – Il Comune di Ragusa, attraverso il proprio Archivio Storico Comunale, aderisce alla IV edizione della manifestazione nazionale “Carte in dimora. Archivi e Biblioteche: storie tra passato e futuro”, promossa dall’Associazione Nazionale Dimore Storiche Italiane e allargata ad archivi e biblioteche pubbliche.
Per l’occasione, sabato 11 ottobre 2025, dalle 10:00 alle 13:00, presso l’Auditorium San Vincenzo Ferreri di Ragusa Ibla, sarà allestita una mostra documentaria dal titolo “Lettere dal fronte”. Al centro dell’esposizione, una piccola selezione di lettere scritte dai soldati siciliani ai propri cari durante le operazioni belliche della Seconda Guerra Mondiale o nel periodo della prigionia.
Un viaggio toccante attraverso parole che raccontano la fragilità delle emozioni, la forza dei legami familiari e l’umanità che resiste anche negli orrori della guerra. I testi originali testimoniano, in una lingua più che colloquiale, le dure condizioni di vita affrontate dai militari siciliani, restituendo uno spaccato autentico e commovente della nostra storia recente. L’ingresso alla mostra è libero.
Questa iniziativa rappresenta un’occasione per restituire centralità e valore all’immenso patrimonio archivistico locale, promuovendo la memoria storica e il legame tra passato e presente, attraverso documenti che parlano ancora con forza al cuore di chi li legge.
Un ringraziamento in particolare va alla dott.ssa Tea Minniti che ha catalogato, trascritto, studiato e selezionato l’intera raccolta epistolare e a Gianni Iurato che ha concesso l’utilizzo di foto del proprio archivio privato.
Per maggiori dettagli si può visitare il sito ADSD – Associazione Dimore Storiche Italiane:
https://www.associazionedimorestoricheitaliane.it/evento-dimora/464192/?tab=sicilia&prov=ragusa&lan=it .

