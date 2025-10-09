Comiso: aggredisce la Polizia intervenuta in un caso di Codice Rosso, arrestato

COMISO, 09 Ottobre 2025 – Momenti di tensione a Comiso, dove gli agenti del Commissariato di Pubblica Sicurezza sono intervenuti in un’abitazione nell’ambito di una procedura per “Codice Rosso”. Un uomo di 26 anni, residente a Comiso, è stato arrestato in flagranza per i reati di resistenza e lesioni a pubblico ufficiale.
Gli operatori di polizia si erano recati sul posto per verificare le condizioni di salute di una donna, compagna del 26enne e vittima di presunti maltrattamenti in famiglia. Durante l’accertamento, che ha visto la presenza dell’indagato in casa, l’uomo è andato inaspettatamente in escandescenze.
Il 26enne si è scagliato contro gli agenti, causandogli lievi lesioni.
A seguito dell’aggressione, l’uomo è stato immediatamente bloccato e tratto in arresto. È stato quindi denunciato alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Ragusa e associato presso la locale Casa Circondariale, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.