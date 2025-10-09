  • 9 Ottobre 2025 -
Comiso | Cronaca | News in primo piano

Comiso: aggredisce la Polizia intervenuta in un caso di Codice Rosso, arrestato

Tempo di lettura: 2 minuti

COMISO, 09 Ottobre 2025  – Momenti di tensione a Comiso, dove gli agenti del Commissariato di Pubblica Sicurezza sono intervenuti in un’abitazione nell’ambito di una procedura per “Codice Rosso”. Un uomo di 26 anni, residente a Comiso, è stato arrestato in flagranza per i reati di resistenza e lesioni a pubblico ufficiale.

Gli operatori di polizia si erano recati sul posto per verificare le condizioni di salute di una donna, compagna del 26enne e vittima di presunti maltrattamenti in famiglia. Durante l’accertamento, che ha visto la presenza dell’indagato in casa, l’uomo è andato inaspettatamente in escandescenze.

Il 26enne si è scagliato contro gli agenti, causandogli lievi lesioni.

A seguito dell’aggressione, l’uomo è stato immediatamente bloccato e tratto in arresto. È stato quindi denunciato alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Ragusa e associato presso la locale Casa Circondariale, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

579266
© Riproduzione riservata

I commenti pubblicati dai lettori su www.radiortm.it riflettono esclusivamente le opinioni dei singoli autori e non rappresentano in alcun modo la posizione della redazione. La redazione di radiortm.it non si assume alcuna responsabilità per il contenuto dei commenti e fornirà, eventualmente, ogni dato in suo possesso all’autorità giudiziaria che ne farà ufficialmente richiesta.

