Modica, variazione di bilancio cruciale: Forza Italia garantisce il numero legale

MODICA, 09 Ottobre 2025 – La politica modicana si prepara a un passaggio amministrativo fondamentale. Mercoledì prossimo si terrà la seduta del Consiglio comunale che avrà all’ordine del giorno una corposa variazione di bilancio, mirata a inserire nelle casse comunali la somma di 4.138.562,09 euro.

Il via libera a questo provvedimento è stato garantito in Commissione Bilancio grazie anche al voto del consigliere di Forza Italia e vicepresidente della Commissione, Leandro Giurdanella, il quale ha contribuito a far passare il punto con parere positivo.

L’approvazione di questa variazione permetterà di destinare risorse significative a servizi di vitale importanza per la comunità modicana. Tra gli interventi previsti figurano il trasporto scolastico, la mensa, l’assistenza alle persone con disabilità e il potenziamento degli interventi sociali.

“Si tratta di interventi concreti che riguardano la vita quotidiana delle famiglie modicane – ha dichiarato il consigliere Leandro Giurdanella – e che confermano l’impegno dell’Amministrazione e del nostro gruppo nel garantire servizi essenziali e nel sostenere i cittadini più fragili. La politica, quando è fatta con responsabilità, produce risultati utili e tangibili per la collettività.”

Il gruppo consiliare di Forza Italia ha voluto sottolineare il proprio “senso di responsabilità” e la “presenza costante” nell’attività amministrativa. L’impegno del gruppo è stato evidenziato anche in riferimento alla precedente seduta del Consiglio comunale, che era andata deserta per mancanza del numero legale.

Forza Italia ha ribadito l’intenzione di garantire la piena operatività dell’organo consiliare e il regolare svolgimento dell’attività amministrativa, agendo con spirito di collaborazione e senso delle istituzioni.

Giurdanella ha concluso ribadendo la linea del gruppo: “Forza Italia continuerà a lavorare al fianco del Sindaco e dell’Amministrazione comunale per portare avanti un’azione politica seria, costruttiva e coerente, sempre orientata al bene della città di Modica e dei suoi cittadini.”

