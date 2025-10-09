  • 10 Ottobre 2025 -
Attualità | santa croce camerina

S.Croce Camerina. Il Sindaco premia Giuseppe Muscia e Simone Di Stefano

  • 0
Tempo di lettura: 2 minuti

Santa Croce Camerina, 09 Ottobre 2025 – Il Comune di Santa Croce Camerina ha voluto rendere omaggio a due cittadini esemplari, Giuseppe Muscia e Simone Di Stefano, protagonisti di un gesto di grande coraggio e altruismo. I due giovani, il 16 giugno e il 9 luglio scorsi, non hanno esitato a tuffarsi in mare per salvare alcuni bagnanti in difficoltà che rischiavano di annegare nelle acque di Punta Secca.

Con prontezza, lucidità e senso civico, Muscia e Di Stefano hanno affrontato un mare agitato e sono riusciti a trarre in salvo le persone in pericolo, evitando una tragedia. Un gesto che non è passato inosservato alla comunità e che il Sindaco Giuseppe Dimartino ha voluto riconoscere pubblicamente attraverso la consegna di due encomi solenni nel corso di una breve cerimonia svoltasi oggi pomeriggio presso la Sala Consiliare del Municipio.

Nel corso dell’evento, alla presenza di assessori, consiglieri comunali e cittadini, il Sindaco Dimartino ha espresso parole di grande apprezzamento:
“Con questo riconoscimento — ha dichiarato il Sindaco Giuseppe Dimartino — intendiamo ringraziare due ragazzi che hanno incarnato i più alti valori civici e umani. Il loro gesto dimostra che il senso di comunità e il coraggio non sono parole astratte, ma fatti concreti che rendono onore a tutta Santa Croce Camerina. Muscia e Di Stefano hanno mostrato che la solidarietà e l’altruismo sono ancora vivi e forti nella nostra gente.”

L’Amministrazione comunale intende così sottolineare l’importanza di riconoscere e valorizzare chi, con il proprio esempio, contribuisce alla sicurezza e al benessere collettivo, trasformando un atto di coraggio in un simbolo di speranza e orgoglio per l’intera cittadinanza.

579313
© Riproduzione riservata

