Cronaca | News in primo piano | Vittoria

Rapina con spray al peperoncino: arrestato minorenne tunisino a Vittoria

  • 0
Tempo di lettura: 2 minuti

VITTORIA, 09 Ottobre 2025  – I Carabinieri delle Stazioni di Vittoria e Acate hanno tratto in arresto nella notte tra martedì e mercoledì un 17enne di origine tunisina con l’accusa di rapina aggravata. Il giovane, domiciliato nel comune di Nicosia (EN), è stato bloccato in flagranza di reato a seguito di un rapido intervento.

L’operazione è scattata in seguito a una segnalazione giunta al Numero Unico di Emergenza 112 che indicava una rissa in corso in una via del centro cittadino. Giunti sul posto, i militari hanno raccolto le testimonianze che hanno permesso di ricostruire l’accaduto: non una rissa, ma una rapina subita da due cittadini originari del Bangladesh.

Secondo quanto accertato dai Carabinieri, il giovane aggressore avrebbe utilizzato uno spray al peperoncino per sopraffare le due vittime e riuscire così a impossessarsi dei loro telefoni cellulari, dandosi immediatamente alla fuga.

Mentre una pattuglia raccoglieva le testimonianze, l’altra ha subito avviato la perlustrazione delle vie limitrofe. La prontezza dell’intervento ha portato al rapido rintraccio, blocco e identificazione del minorenne.

Accertata la flagranza del reato, il 17enne tunisino è stato arrestato e, su disposizione della Procura della Repubblica per i Minorenni di Catania, è stato condotto presso la Casa di Prima Accoglienza del capoluogo etneo.

Il grado di colpevolezza del giovane sarà verificato nel prosieguo del procedimento penale, come previsto dalla normativa vigente.

579318
© Riproduzione riservata

