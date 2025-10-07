Accesso al credito per le PMI: pronti due disegni di legge

Ribera, 07 ottobre 2025 – Tra le varie iniziative che hanno caratterizzato la recente edizione della Festa dell’Amicizia organizzata dalla DC e conclusasi la scorsa domenica, particolarmente seguita ed apprezzata è stata quella riguardante il tavolo tecnico che ha trattato, tra i vari argomenti, l’accesso al credito per le Micro, Piccole e Medie Imprese. Il tavolo, organizzato dal Presidente della I Commissione Ignazio Abbate, che ne ha curato anche la moderazione, ha messo di fronte politica, economia e rappresentanti delle aziende che hanno disquisito di diversi temi di fondamentale importanza. Tra questi spicca la presenza dell’Amministratore Delegato di Confeserfidi nonché presidente di Assoconfidi, Bartolo Mililli e dell’Amministratore Delegato Fidimed, Fabio Montesano. “Ringrazio veramente di cuore gli amici che hanno risposto al mio invito – commenta l’On.Abbate – in quanto attori protagonisti di un cammino di crescita per le PMI che come politica regionale stiamo supportando con continuità fin dal nostro insediamento. Il Dott. Mililli e il Dott.Montesano rappresentano circa 20 mila associati, un numero enorme di un settore che rappresenta da solo circa l’80% dell’ossatura produttiva siciliana. Entrambi hanno presentato la necessità della concretizzazione di due disegni di legge che darebbero continuità a questo percorso. A nome mio, del capogruppo Carmelo Pace e di tutto il gruppo parlamentare della DC ho preso impegno per la presentazione in Aula dei disegni di legge aventi ad oggetto la Cartolarizzazione per micro imprese e professionisti e la facilitazione per quanto riguarda l’accesso al credito di micro, PMI e liberi professionisti. Speriamo già nella prossima finanziaria di fine anno di poterli inserire all’interno del dibattito parlamentare”.

