“Non c’è peggior Sorda di chi non vuol costruire”: un progetto per la tutela del Quartiere più popoloso di Modica

MODICA, 06 Ottobre 2025 – Una sala gremita all’Auditorium “Asilo Antoniano S. Cuore” di Sorda ha accolto, sabato sera, la presentazione del progetto “Non c’è peggior Sorda di chi non vuol costruire”, promosso dall’associazione ModicAltra. L’iniziativa ha risposto a un’urgenza sentita dalla comunità: quella di avviare un’analisi critica sui profondi e rapidi cambiamenti che hanno interessato il quartiere più popoloso di Modica, proponendo al contempo strategie concrete per la salvaguardia del suo patrimonio storico e ambientale residuo.
L’attenzione e la partecipazione del pubblico sono state notevoli, riempiendo la sala in ogni ordine di posto. Tra i presenti, anche i rappresentanti istituzionali: gli assessori comunali di Modica, Antonio Drago e Tino Antoci, e Antonino De Marco della Soprintendenza per i Beni Culturali e Ambientali di Ragusa, che ha seguito con interesse l’intera serata, testimoniando l’importanza del tema. Numerosi anche gli addetti ai lavori tra il pubblico, a sottolineare la rilevanza tecnica e culturale del dibattito.
Il cuore della serata è stato l’intervento di ospiti di alto profilo, che hanno portato visioni ed esperienze da contesti diversi. Hanno partecipato Chiara Nifosì, urbanista del Politecnico di Milano, Luca Aiello, attivista di Trame di Quartiere di Catania, e Antonio Sebastianelli, sindaco di Terre Roveresche in provincia di Pesaro-Urbino. Le loro prospettive hanno arricchito il confronto sulle dinamiche di sviluppo urbano e sulle pratiche di rigenerazione e tutela del territorio.
Un elemento di forte impatto emotivo e critico è stata la mostra fotografica che ha accompagnato l’evento. La fotografa Caterina Cavallo ha immortalato, con i suoi scatti, i momenti salienti della demolizione di alcune storiche ville e la conseguente costruzione dei nuovi palazzi, mettendo in luce l’accelerazione e le conseguenze della recente cementificazione. A completare il quadro visivo, le immagini di Nino Sparacino hanno offerto un potente confronto tra la “vecchia Sorda” e la “nuova Sorda”, allargando lo sguardo anche sull’evoluzione — o involuzione — complessiva della città di Modica negli anni.
La serata non si è conclusa con il dibattito: a suggellare l’impegno e la convivialità della comunità, c’è stata una cena con offerta libera, seguita da un concerto, trasformando l’evento in un momento di autentica aggregazione civica e culturale. Il progetto di ModicAltra si pone ora come un punto di riferimento essenziale per chi desidera un futuro per Sorda che sia sostenibile e rispettoso della sua storia e identità.
1 commento su ““Non c’è peggior Sorda di chi non vuol costruire”: un progetto per la tutela del Quartiere più popoloso di Modica”
Una zona, una città distrutta dall’ingordigia. Urbanisticamente un cesso