Calcio, 1^ Categoria. Crolla il Città di Santa Croce: 1-4 contro il Pozzallo

CITTA’ DI SANTA CROCE 1

POZZALLO 4

Santa Croce Camerina, 06 Ottobre 2025 – Seconda battuta d’arresto consecutiva per il Città di Santa Croce, che non riesce a invertire la rotta e cede l’intera posta in palio al Pozzallo con il risultato finale di 1 a 4. Una sconfitta pesante, maturata in una partita che ha visto gli equilibri stravolti già nel primo tempo.

La gara si è messa subito in salita per i gialloverdi quando il Pozzallo è passato in vantaggio, al 15′ con Scarso ed è peggiorata a causa di un episodio cruciale e discusso al 23′ del primo tempo: l’espulsione del portiere Barbera. Un provvedimento del direttore di gara, giudicato alquanto frettoloso e discutibile, ha lasciato il Città di Santa Croce in inferiorità numerica per gran parte dell’incontro.

Nonostante lo svantaggio numerico, i padroni di casa sono passati in svantaggio al 32′, ma hanno saputo reagire con orgoglio. Il pareggio è arrivato nei minuti finali della prima frazione grazie a un rigore trasformato con freddezza da Antonio Rizza. Si va al riposo sull’1-1, con la speranza che la squadra potesse reggere all’onda d’urto del Pozzallo.

Al rientro dagli spogliatoi, però, il Pozzallo ha saputo approfittare immediatamente della situazione. Un errore difensivo del Città ha spianato la strada agli ospiti per il nuovo vantaggio, al quarto d’ora con Allibrio. Gli uomini di mister Dimartino hanno accusato pesantemente il colpo, non riuscendo a trovare la reazione necessaria per rimettere in discussione il match.

Il Pozzallo ha continuato a dettare il ritmo, gestendo il campo e l’uomo in più, siglando prima la terza rete e chiudendo poi definitivamente i conti nel finale con il poker, al 28′ con Paternò e al 32′ grazie ad un autogol che ha fissato il punteggio sul definitivo 1-4.

