  • 6 Ottobre 2025 -
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube
Cerca
Chiudi questo box di ricerca.
  • 6 Ottobre 2025 -
Modica | Politica

La Sicurezza a Modica: il gruppo “Modica Punto a Capo” chiede un’azione immediata e congiunta

  • 0
Tempo di lettura: 2 minuti

MODICA, 06 Ottobre 2025  – Il gruppo civico Modica Punto a Capo  pone l’accento sull’urgenza di affrontare con prontezza e determinazione il crescente problema della sicurezza cittadina. L’appello del gruppo sottolinea come la questione abbia raggiunto una “fase molto avanzata” e non sia più procrastinabile.

L’associazione esprime apprezzamento per la recente mozione approvata in Consiglio Comunale e per l’impegno assunto dalle istituzioni, ma ritiene che ciò non sia sufficiente. Secondo Modica Punto a Capo, è necessaria una forte, congiunta e soprattutto immediata azione che veda la collaborazione sinergica di tutte le componenti della comunità: forze dell’ordine, politica, forze sociali e cittadini.

Un punto focale della posizione di Modica Punto a Capo è l’esigenza di accogliere le idee di tutte le rappresentanze locali, incluse quelle che non hanno una rappresentanza diretta nell’aula consiliare. Questo approccio inclusivo è ritenuto vitale per avere una visione completa e capillare delle problematiche.

In questo contesto, il gruppo rilancia e appoggia la proposta, già suggerita da diversi soggetti politici e sociali, di dare nuovo slancio ai Consigli di Quartiere. Questi organismi, secondo il documento, potrebbero agire come un “termometro in tempo reale” della situazione, garantendo un monitoraggio costante delle diverse problematiche presenti nelle varie zone della città e consentendo interventi più mirati e tempestivi a livello capillare.

Con una nota di forte responsabilità civica, Modica Punto a Capo ha concluso il suo documento dichiarando la propria disponibilità ad affiancare i cittadini e la comunità modicana nell’affrontare queste tematiche. Il gruppo sottolinea che le questioni relative alla sicurezza e al decoro urbano sono oggi “indifferibili come mai prima d’ora”, evidenziando la volontà di passare dalle parole all’azione concreta per il bene comune.

 

578914
© Riproduzione riservata

I commenti pubblicati dai lettori su www.radiortm.it riflettono esclusivamente le opinioni dei singoli autori e non rappresentano in alcun modo la posizione della redazione. La redazione di radiortm.it non si assume alcuna responsabilità per il contenuto dei commenti e fornirà, eventualmente, ogni dato in suo possesso all’autorità giudiziaria che ne farà ufficialmente richiesta.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.

  • Condividi

Articoli correlati

RTM per il cittadino

Hai qualcosa da segnalare? Invia una segnalazione in maniera completamente anonima alla redazione di RTM

Scrivici
UTENTI IN LINEA

Vuoi pubblicizzare la tua attività su RTM?

Su questo portale sono disponibili spazi riservati a banner pubblicitari. Ogni banner viene visualizzato su tutte le pagine del portale! Contattaci a:

marketing@radiortm.it

Notizie più commentate

Contatti

CHI SIAMO

Direttore Responsabile: Giorgio Caruso

Vice Direttore: Giannino Ruzza 

Editore R.T.M. srl Via Carlo Papa, 76 Modica(97015) P.IVA: 00192480887, N. iscrizione ROC: 26967

Testata Giornalistica “Rtm Giornale”, autorizzazione del Tribunale di Modica n° 93 del 26/08/1977.
Per segnalare eventuali errori nell’uso di materiale riservato scriveteci a redazione@radiortm.it

Redazione: Domenico Pisana, Giannino Ruzza, Giovanni Bucchieri, Rita Faletti, Margherita Denaro, Simona Napolitano, Peppe Ragona, Concetta Assenza, Francesco Roccaro, Calogero Castaldo, Giovanni Calabrese, Stefania Fiorilla

SEGUICI SUI SOCIAL

Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube
Torna in alto
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube