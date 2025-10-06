La Sicurezza a Modica: il gruppo “Modica Punto a Capo” chiede un’azione immediata e congiunta

MODICA, 06 Ottobre 2025 – Il gruppo civico Modica Punto a Capo pone l’accento sull’urgenza di affrontare con prontezza e determinazione il crescente problema della sicurezza cittadina. L’appello del gruppo sottolinea come la questione abbia raggiunto una “fase molto avanzata” e non sia più procrastinabile.

L’associazione esprime apprezzamento per la recente mozione approvata in Consiglio Comunale e per l’impegno assunto dalle istituzioni, ma ritiene che ciò non sia sufficiente. Secondo Modica Punto a Capo, è necessaria una forte, congiunta e soprattutto immediata azione che veda la collaborazione sinergica di tutte le componenti della comunità: forze dell’ordine, politica, forze sociali e cittadini.

Un punto focale della posizione di Modica Punto a Capo è l’esigenza di accogliere le idee di tutte le rappresentanze locali, incluse quelle che non hanno una rappresentanza diretta nell’aula consiliare. Questo approccio inclusivo è ritenuto vitale per avere una visione completa e capillare delle problematiche.

In questo contesto, il gruppo rilancia e appoggia la proposta, già suggerita da diversi soggetti politici e sociali, di dare nuovo slancio ai Consigli di Quartiere. Questi organismi, secondo il documento, potrebbero agire come un “termometro in tempo reale” della situazione, garantendo un monitoraggio costante delle diverse problematiche presenti nelle varie zone della città e consentendo interventi più mirati e tempestivi a livello capillare.

Con una nota di forte responsabilità civica, Modica Punto a Capo ha concluso il suo documento dichiarando la propria disponibilità ad affiancare i cittadini e la comunità modicana nell’affrontare queste tematiche. Il gruppo sottolinea che le questioni relative alla sicurezza e al decoro urbano sono oggi “indifferibili come mai prima d’ora”, evidenziando la volontà di passare dalle parole all’azione concreta per il bene comune.

