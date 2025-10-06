Alla vigilia dell’incontro con il Modica Calcio. Esonerato l’allenatore del Melilli, Attardo

MELILLI, 06 Ottobre 2025 – Clamoroso cambio di guardia sulla panchina del Melilli Calcio. Dopo appena quattro giornate dall’inizio del campionato di Eccellenza, girone B, la dirigenza neroverde ha deciso di sollevare dall’incarico l’allenatore Massimo Attardo.

La decisione arriva dopo un avvio di stagione al di sotto delle aspettative, che ha visto il Melilli conquistare solo una vittoria a fronte di tre sconfitte. Un bilancio che evidentemente ha spinto la società a un repentino cambio di rotta per tentare di dare una svolta al campionato.

L’esonero è stato formalizzato alla vigilia di un impegno particolarmente difficile: la gara interna contro la corazzata Modica.

La società, presieduta da Russitto, ha diramato un breve ma rispettoso commento: “Annunciamo la separazione con mister Massimo Attardo e lo ringraziamo per la professionalità e la dedizione mostrata durante i due mesi di lavoro”.

La dirigenza ha sottolineato che la separazione è avvenuta “nel segno del rispetto reciproco e della gratitudine”. Il club è ora al lavoro per individuare con urgenza il giusto profilo che ricoprirà il ruolo di tecnico del Melilli e che possa guidare la squadra fuori dalle posizioni di bassa classifica.

Salva