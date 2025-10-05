Una doppietta di Asero stende il Rosmarino: il Modica Calcio vince e convince

MODICA 2

ROSMARINO 0

Modica, 05 Ottobre 2025 – – Con una prestazione solida e una doppietta decisiva di Asero nel primo tempo, il Modica ha conquistato una vittoria fondamentale contro il Rosmarino, imponendosi per 2-0 al “Vincenzo Barone”.

I rossoblù hanno mostrato fin da subito un grande controllo del gioco, costruendo diverse occasioni pericolose. Il primo gol è arrivato al 25′, quando Asero, servito da un ottimo filtrante, ha superato il portiere avversario con un tiro preciso. Pochi minuti dopo, al 38′, lo stesso attaccante si è ripetuto, insaccando di testa su un calcio d’angolo e portando il Modica sul doppio vantaggio.

Nel secondo tempo, il Rosmarino ha provato a reagire, ma la difesa del Modica si è dimostrata impenetrabile, gestendo bene il pressing avversario. La squadra di casa ha continuato a rendersi pericolosa in contropiede, sfiorando in un paio di occasioni il terzo gol.

Con questa vittoria, il Modica consolida la sua posizione in classifica, dimostrando di essere una squadra in crescita e pronta a lottare per le posizioni di vertice.

RISULTATI 4^ GIORNATA

Messana – Nebros: 0-1 Leonfortese – Melilli: 2-1 Leonzio 1909 – Mazzarrone Calcio: 0-0 Sport Club Palazzolo – Atletico Catania 1994 Viagrande: 0-0 Modica – Rosmarino 2 – 0 Acquadolcese – Avola 0 – 1 Vittoria – Niscemi 4 – 2



CLASSIFICA

Messana, Avola e Leonzio 10

Vittoria 9

Atletico Catania 1994 Viagrande 8

Modica, Mazzarrone 7

Rosmarino 6

Giarre e Leonfortese 4

Gioiosa e Melilli 3

Niscemi e Palazzolo 2

Nebros 1

Acquadolcese 0

