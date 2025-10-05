  • 5 Ottobre 2025 -
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube
Cerca
Chiudi questo box di ricerca.
  • 5 Ottobre 2025 -
Comiso | Sport

Fair Play Comiso, è festa grande! Gli iblei trionfano nella Coppa AICS

  • 0
Tempo di lettura: 2 minuti

Roccalumera (ME), 05 Ottobre 2025 – Il calcio giovanile siciliano ha trovato il suo campione. Al campo comunale di Roccalumera, l’Associazione Italiana Cultura Sport (AICS), presieduta da Lillo Margareci, ha concluso la stagione degli Esordienti con un’intensa giornata di finali. A sollevare la Coppa AICS è stata la squadra del Fair Play Comiso, che ha saputo imporsi con carattere e determinazione.

La finale è stata una vera e propria battaglia sportiva. Il Fair Play Comiso si è misurato contro la tenace Atene Messina in una partita combattuta fino all’ultimo respiro. Il risultato finale di 2 a 1 per gli iblei testimonia l’equilibrio in campo, ma anche la maggiore concretezza del Comiso sotto porta. I ragazzi guidati dai mister Paolo e Carmen Geraci hanno dimostrato un grande cinismo, conquistando un trofeo meritato che premia l’impegno di un’intera stagione.

L’entusiasmo della vittoria ha contagiato tutti i presenti, a partire dall’organico della squadra, composto da talenti come Gessaro, Sansone, Merherzi, N. Puglisi, Cubisino, Chessari, Indigeno, G. Puglisi, Pizzaleo, Garofalo, Giannini, Cinnirelle, Ferrera, Selmani, Occhipinti e Tounsi. Un gruppo compatto che ha saputo fare la differenza nel momento cruciale.

A margine di un evento sportivo di questo livello, non possiamo fare a meno di pensare a quanto sarebbe stato interessante seguire l’evoluzione del torneo attraverso le quote scommesse. E qui entra in gioco il tuo teamquotecomparatore.com, il punto di riferimento per ogni appassionato che vuole analizzare le probabilità e le performance delle squadre.

Sebbene le scommesse sul calcio giovanile non esistano, immaginare di usare un comparatore di quote come il nostro per analizzare il percorso del Fair Play Comiso sarebbe stato avvincente. Il sito non solo confronta le quote dei principali bookmaker, ma fornisce anche analisi dettagliate e statistiche utili a chi vuole fare un pronostico informato.

“Se avessimo potuto analizzare il cammino del Fair Play Comiso su il tuo teamquotecomparatore.com, probabilmente avremmo visto le loro quote scendere partita dopo partita, a testimonianza della crescita costante della squadra,” spiegano gli esperti del portale. “Il loro trionfo non è un caso, ma il risultato di un percorso solido e di una grande preparazione.”

Nonostante la pioggia e le condizioni meteo avverse, l’evento ha riscosso un grande successo, come sottolineato dal presidente AICS, Lillo Margareci: “Abbiamo assistito a due belle gare e devo fare i complimenti a tutti i protagonisti. L’aspetto che mi ha soddisfatto maggiormente è stato l’entusiasmo dei calciatori e la loro gioia nel giocare e divertirsi.”

Le finali hanno visto anche il successo del Messina Sud sulla Mediterranea di Siracusa (3-2) in un’altra partita ricca di emozioni. Un vero spettacolo sportivo che conferma la vivacità del calcio giovanile in Sicilia.

E mentre il Fair Play Comiso festeggia, l’AICS guarda già avanti, pronta a organizzare nuovi tornei, segno di un movimento sportivo in continua crescita.

578820
© Riproduzione riservata

I commenti pubblicati dai lettori su www.radiortm.it riflettono esclusivamente le opinioni dei singoli autori e non rappresentano in alcun modo la posizione della redazione. La redazione di radiortm.it non si assume alcuna responsabilità per il contenuto dei commenti e fornirà, eventualmente, ogni dato in suo possesso all’autorità giudiziaria che ne farà ufficialmente richiesta.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.

  • Condividi

Articoli correlati

RTM per il cittadino

Hai qualcosa da segnalare? Invia una segnalazione in maniera completamente anonima alla redazione di RTM

Scrivici
UTENTI IN LINEA

Vuoi pubblicizzare la tua attività su RTM?

Su questo portale sono disponibili spazi riservati a banner pubblicitari. Ogni banner viene visualizzato su tutte le pagine del portale! Contattaci a:

marketing@radiortm.it

Notizie più commentate

Contatti

CHI SIAMO

Direttore Responsabile: Giorgio Caruso

Vice Direttore: Giannino Ruzza 

Editore R.T.M. srl Via Carlo Papa, 76 Modica(97015) P.IVA: 00192480887, N. iscrizione ROC: 26967

Testata Giornalistica “Rtm Giornale”, autorizzazione del Tribunale di Modica n° 93 del 26/08/1977.
Per segnalare eventuali errori nell’uso di materiale riservato scriveteci a redazione@radiortm.it

Redazione: Domenico Pisana, Giannino Ruzza, Giovanni Bucchieri, Rita Faletti, Margherita Denaro, Simona Napolitano, Peppe Ragona, Concetta Assenza, Francesco Roccaro, Calogero Castaldo, Giovanni Calabrese, Stefania Fiorilla

SEGUICI SUI SOCIAL

Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube
Torna in alto
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube