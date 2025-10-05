Fair Play Comiso, è festa grande! Gli iblei trionfano nella Coppa AICS

Roccalumera (ME), 05 Ottobre 2025 – Il calcio giovanile siciliano ha trovato il suo campione. Al campo comunale di Roccalumera, l’Associazione Italiana Cultura Sport (AICS), presieduta da Lillo Margareci, ha concluso la stagione degli Esordienti con un’intensa giornata di finali. A sollevare la Coppa AICS è stata la squadra del Fair Play Comiso, che ha saputo imporsi con carattere e determinazione.
La finale è stata una vera e propria battaglia sportiva. Il Fair Play Comiso si è misurato contro la tenace Atene Messina in una partita combattuta fino all’ultimo respiro. Il risultato finale di 2 a 1 per gli iblei testimonia l’equilibrio in campo, ma anche la maggiore concretezza del Comiso sotto porta. I ragazzi guidati dai mister Paolo e Carmen Geraci hanno dimostrato un grande cinismo, conquistando un trofeo meritato che premia l’impegno di un’intera stagione.
L’entusiasmo della vittoria ha contagiato tutti i presenti, a partire dall’organico della squadra, composto da talenti come Gessaro, Sansone, Merherzi, N. Puglisi, Cubisino, Chessari, Indigeno, G. Puglisi, Pizzaleo, Garofalo, Giannini, Cinnirelle, Ferrera, Selmani, Occhipinti e Tounsi. Un gruppo compatto che ha saputo fare la differenza nel momento cruciale.
Nonostante la pioggia e le condizioni meteo avverse, l’evento ha riscosso un grande successo, come sottolineato dal presidente AICS, Lillo Margareci: “Abbiamo assistito a due belle gare e devo fare i complimenti a tutti i protagonisti. L’aspetto che mi ha soddisfatto maggiormente è stato l’entusiasmo dei calciatori e la loro gioia nel giocare e divertirsi.”
Le finali hanno visto anche il successo del Messina Sud sulla Mediterranea di Siracusa (3-2) in un’altra partita ricca di emozioni. Un vero spettacolo sportivo che conferma la vivacità del calcio giovanile in Sicilia.
E mentre il Fair Play Comiso festeggia, l’AICS guarda già avanti, pronta a organizzare nuovi tornei, segno di un movimento sportivo in continua crescita.