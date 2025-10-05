  • 5 Ottobre 2025 -
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube
Politica | Pozzallo

Pozzallo, Fratelli d’Italia contro l’assenteismo della maggioranza in Consiglio Comunale

Tempo di lettura: 2 minuti

POZZALLO, 05 Ottobre 2025  – Duro attacco di Fratelli d’Italia Pozzallo nei confronti della maggioranza in Consiglio Comunale. Il partito di opposizione ha sollevato la questione del reiterato assenteismo, sottolineando come la mancata presenza alle recenti sedute del 9 e 10 ottobre rappresenti un chiaro segnale di incapacità di governare e di rappresentare la cittadinanza.

Secondo la nota diffusa da Fratelli d’Italia, l’assenza di Sindaco e assessori sarebbe particolarmente grave considerando l’importanza dei punti all’ordine del giorno, tutti proposti dall’opposizione. Tra questi, spiccano due mozioni cruciali per la comunità pozzallese: una relativa al finanziamento regionale per il sistema di videosorveglianza urbana e l’altra riguardante il sostegno economico e logistico per gli studenti pendolari che frequentano le scuole a Ragusa.

L’assenza, definita dal partito “una mancanza di rispetto verso gli elettori” e una “evidente mancanza di coraggio e di visione politica”, ha di fatto impedito la discussione e l’approvazione di questi temi vitali. Fratelli d’Italia, insieme agli altri consiglieri di opposizione, si è trovato a rappresentare da solo la voce dei cittadini in un’aula semi-deserta.

Il comunicato si conclude con una serie di domande dirette all’amministrazione, a cui viene chiesto di chiarire le ragioni dell’assenteismo e di presentare un piano concreto per garantire la presenza dei propri rappresentanti nelle prossime sedute. “La trasparenza e la responsabilità sono elementi fondamentali per una sana governance”, ha ribadito Fratelli d’Italia, promettendo di continuare a “lavorare instancabilmente” e a “chiedere conto dell’operato dell’amministrazione per garantire un futuro migliore per Pozzallo”.

© Riproduzione riservata

