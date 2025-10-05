Acate, il sindaco chiarisce: “A Marina di Acate nascerà un hub sanitario: potenziamo i servizi per i cittadini”.

“Infatti saranno attivi servizi quali ambulatori, prevenzione e screening, vaccinazioni, supporto agli anziani e ai diversamente abili. Ciò quindi si traduce in nuovi servizi per il territorio, segno che stiamo investendo sulla salute di tutti, portando servizi più vicini, più veloci e più umani. Diffondere notizie non veritiere danneggia il territorio che, invece, cresce con nuovi servizi riqualificando Marina di Acate per fare vivere nelle migliori condizioni i residenti per tutto l’anno”, conclude.
- 5 Ottobre 2025 -