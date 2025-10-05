  • 5 Ottobre 2025 -
Acate | Politica

Acate, il sindaco chiarisce: “A Marina di Acate nascerà un hub sanitario: potenziamo i servizi per i cittadini”.

“In merito alle notizie – false, confuse e fuorvianti – emerse nelle ultime ore è bene fare chiarezza per rispetto della verità e dei cittadini”, lo dice il sindaco di Acate, Gianfranco Fidone
ACATE, 05 Ottobre 2025 – “A Marina di Acate sorgerà un hub sanitario territoriale: stiamo potenziando i servizi in collaborazione con l’ASP di Ragusa ed Emergency. Porteremo quindi nuovi servizi sanitari di cui potranno fruire tutti, senza distinzione alcuna. I locali che ospiteranno saranno i prefabbricati che costituivano il triage dell’ospedale di Vittoria. Ovviamente c’è chi, per tentare goffamente di mettere in cattiva luce l’amministrazione, specula propalando notizie false: non sorgerà alcuna struttura di accoglienza per migranti. La destinazione della struttura che sta sorgendo ha obiettivi chiari che sono quelli di potenziare l’assistenza sanitaria a costo zero per le casse del Comune”.

“Infatti saranno attivi servizi quali ambulatori, prevenzione e screening, vaccinazioni, supporto agli anziani e ai diversamente abili. Ciò quindi si traduce in  nuovi servizi per il territorio, segno che stiamo investendo sulla salute di tutti, portando servizi più vicini, più veloci e più umani. Diffondere notizie non veritiere danneggia il territorio che, invece, cresce con nuovi servizi riqualificando Marina di Acate per fare vivere nelle migliori condizioni i residenti per tutto l’anno”, conclude.

