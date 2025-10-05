Incendio doloso a Pedalino (Comiso): due auto in fiamme, coppia salvata dai Vigili del Fuoco

PEDALINO (COMISO), 05 Ottobre 2025 – Notte di paura a Pedalino, frazione del comune di Comiso, dove un incendio di probabile origine dolosa ha distrutto due automobili e minacciato un’abitazione, mettendo in pericolo una coppia di anziani. L’allarme è scattato in via Luigi Capuana, mobilitando i vigili del fuoco da Vittoria, dal distaccamento aeroportuale di Comiso e un’autobotte da Ragusa.

Il rogo, divampato intorno alle prime ore della notte, ha coinvolto una Fiat Punto a metano e una Omoda 5 a GPL, parcheggiate proprio sotto il balcone di un’abitazione. Le fiamme, alte e alimentate dagli impianti a gas delle vetture, hanno danneggiato gravemente il prospetto della casa, creando un’impressionante colonna di fumo che ha invaso anche le abitazioni vicine.

La situazione più critica ha riguardato i due coniugi residenti nella casa più vicina all’incendio, rimasti bloccati all’interno a causa delle fiamme che impedivano loro l’uscita. I vigili del fuoco, con un’azione tempestiva e coraggiosa, sono riusciti a raggiungerli utilizzando una scala per entrare dal balcone. Una volta in salvo, la coppia è stata fatta spostare sul terrazzo, lontano dai fumi tossici.

Sul posto sono intervenute due ambulanze del 118 per prestare assistenza medica ai coniugi, che hanno manifestato sintomi di intossicazione da fumo. Fortunatamente, le loro condizioni non hanno richiesto il ricovero ospedaliero. Oltre alle auto, l’incendio ha causato danni ingenti anche alla linea elettrica dell’Enel.

Le cause del rogo sono ancora al vaglio delle forze dell’ordine, intervenute sul luogo con pattuglie dei Carabinieri e della Polizia di Stato. Tuttavia, come riferito dalle prime indagini, i dubbi sulla natura dolosa dell’incendio sono quasi inesistenti. Le indagini sono in corso per fare piena luce sull’accaduto.

