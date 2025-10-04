Un Centro per l’Impiego a Pozzallo: una richiesta che non può restare inascoltata

POZZALLO, 04 Ottobre 2025 – La richiesta del gruppo consiliare Pozzallo in Movimento di istituire un recapito del Centro per l’Impiego (CPI) nella nostra città non è solo una proposta, ma una necessità urgente per la comunità pozzallese. I consiglieri Quintilia Celestri e Giuseppe Giampietro hanno sottolineato con forza l’importanza di questo servizio, che rappresenta un punto di riferimento fondamentale per chi cerca lavoro, per i giovani, per gli studenti e per i professionisti che desiderano riqualificarsi o ricollocarsi.

La proposta si inserisce pienamente nel quadro del programma GOL (Garanzia di Occupabilità dei Lavoratori), un’iniziativa a livello nazionale finanziata dal PNRR che ha l’obiettivo di supportare attivamente i cittadini nella ricerca di un’occupazione. Avere un CPI a Pozzallo significherebbe avvicinare i servizi ai cittadini, superando le difficoltà logistiche che molti, specialmente i più svantaggiati, incontrano dovendo spostarsi in altri comuni della provincia di Ragusa.

Nonostante l’invio di una nota ufficiale al Sindaco Roberto Ammatuna e all’Assessore Alessandra Azzarelli, la richiesta è stata accolta da un silenzio che preoccupa. Un silenzio che, purtroppo, può essere interpretato come una mancanza di reale interesse verso le esigenze dei cittadini e dei lavoratori di Pozzallo.

La creazione di un CPI non è un lusso, ma un investimento nel futuro della nostra città. Significa fornire un supporto concreto per combattere la disoccupazione, promuovere lo sviluppo economico locale e dare nuove opportunità a chi le cerca. Speriamo che l’amministrazione comunale raccolga questo appello e si attivi al più presto presso la Regione Siciliana per dare a Pozzallo ciò che merita: un presidio essenziale per il lavoro e per la dignità dei suoi abitanti.

