Acate | Cronaca | News in primo piano

Arrestato 29enne per danneggiamento e porto di materiale esplodente ad Acate

Tempo di lettura: 2 minuti

ACATE, 04 Ottobre 2025 – La Polizia di Stato ha arrestato un 29enne di origine albanese, gravemente indiziato di aver danneggiato il “Bangladesh minimarket” di Acate con un ordigno esplosivo. L’uomo è accusato dei reati di danneggiamento e porto di materiale esplodente.

L’episodio risale alla notte dello scorso 24 settembre, quando una volante del Commissariato di Vittoria è intervenuta ad Acate a seguito della segnalazione di una forte esplosione. Arrivati sul posto, gli agenti hanno trovato il minimarket con evidenti danni alla saracinesca, all’insegna e ai gradini d’accesso, causati da un incendio che ha richiesto l’intervento dei Vigili del Fuoco.

Le indagini, supportate dalle immagini delle telecamere di videosorveglianza, hanno permesso di risalire all’identità del responsabile. Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, l’albanese avrebbe posizionato un ordigno esplosivo davanti all’ingresso del negozio, di proprietà di un cittadino di origine bengalese.

L’esito delle indagini, coordinate dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Ragusa, ha portato all’emissione di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere da parte del G.I.P. L’indagato è stato arrestato e trasferito presso la Casa Circondariale di Ragusa.

© Riproduzione riservata

I commenti pubblicati dai lettori su www.radiortm.it riflettono esclusivamente le opinioni dei singoli autori e non rappresentano in alcun modo la posizione della redazione. La redazione di radiortm.it non si assume alcuna responsabilità per il contenuto dei commenti e fornirà, eventualmente, ogni dato in suo possesso all’autorità giudiziaria che ne farà ufficialmente richiesta.

