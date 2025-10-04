  • 4 Ottobre 2025 -
  4 Ottobre 2025
Cronaca | News in primo piano | Vittoria

Spaccio di droga, denunciato un quarantenne a Vittoria

VITTORIA, 04 Ottobre 2025 – Un uomo di quarant’anni è stato denunciato in stato di libertà dalla Polizia di Stato di Vittoria per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. L’operazione è scattata in seguito a una segnalazione di lite domestica.

La dinamica dei fatti

Gli agenti della volante del Commissariato sono intervenuti in un’abitazione alla periferia di Vittoria per sedare una lite tra un uomo e la madre convivente. Dopo aver riportato la calma, i poliziotti hanno deciso di procedere a un controllo più approfondito. L’uomo, già noto alle forze dell’ordine, ha destato sospetti che lo abbiano fatto ritenere in possesso di sostanze illecite.

La successiva perquisizione domiciliare ha confermato i sospetti degli agenti: all’interno dell’appartamento è stato trovato e sequestrato un involucro contenente 13 grammi di cocaina e un bilancino elettronico di precisione, tipico strumento utilizzato per il confezionamento delle dosi.

Al termine dell’intervento, l’uomo è stato denunciato alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Ragusa.

© Riproduzione riservata

