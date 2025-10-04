  • 4 Ottobre 2025 -
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube
Cerca
Chiudi questo box di ricerca.
  • 4 Ottobre 2025 -
Attualità | Modica

Il Generale di Brigata Ubaldo Del Monaco visita la Compagnia Carabinieri di Modica

  • 0
Tempo di lettura: 2 minuti

MODICA, 04  Ottobre 2025 – Il Generale di Brigata Ubaldo Del Monaco, Comandante della Legione Carabinieri Sicilia, ha visitato il Comando Compagnia Carabinieri di Modica.

Ad accogliere l’Ufficiale Generale vi erano il Comandante della Compagnia, Maggiore Francesco Zangla, gli altri Ufficiali, Capitano Rosolino D’Amico e Sottotenente Erminio Faella, ed i Comandanti di Stazione oltre ad una rappresentanza di militari di ogni ordine e grado della Compagnia di Modica.

Il Comandante della Legione ha visitato i Reparti che insistono nel Comando Compagnia, il Nucleo Comando, la Stazione capoluogo, il Nucleo Operativo e Radiomobile, compresa la dipendente Centrale Operativa e la “stanza tutta per sé”, inaugurata il 23 novembre 2023, ambiente dedicato per accogliere ed assistere donne e minori vittime di violenza.

Nel corso dell’incontro, il Generale Del Monaco si è complimentato, partecipando ad un briefing con tutti i militari, per l’impegno quotidiano a favore delle comunità locali, sottolineando il valore della presenza sul territorio e della fiducia che la cittadinanza ripone nell’Istituzione, vedendo il “Carabiniere” come punto di riferimento nei momenti di bisogno, soffermandosi in particolare sui fenomeni criminosi più diffusi come le “truffe agli anziani” e la violenza di genere che vede sempre più spesso applicare la procedura del cd. “codice rosso”. Ha poi invitato i Carabinieri ad affrontare i compiti istituzionali con serenità e determinazione.

Ha sottolineato, successivamente, il ruolo cruciale di cui l’Arma è investita nell’esecuzione dei compiti di carattere istituzionale, adempiuti con assoluta professionalità, umanità e vicinanza alla collettività che, quotidianamente, si rivolge all’Istituzione.

La visita del Generale è poi proseguita ad Ispica, presso la sede della locale Sezione dell’Associazione Nazionale Carabinieri, ove ha potuto apprezzare i cimeli e le uniformi storiche dell’Arma esposti all’interno della “Sala della memoria”. Ad accoglierlo il Presidente della Sezione, Vicebrigadiere in congedo Giorgio Calabrese, ed una nutrita rappresentanza di Carabinieri in congedo e simpatizzanti.

La visita del Generale Del Monaco alla Compagnia di Modica ha rappresentato un significativo momento di incontro, sinergia e vicinanza delle Istituzioni alle realtà locali, volto a rafforzare il legame che deve caratterizzarsi anche con il necessario sostegno per favorire lo sviluppo della cultura della legalità basata sull’ascolto e sull’esempio.

 

578779
© Riproduzione riservata

I commenti pubblicati dai lettori su www.radiortm.it riflettono esclusivamente le opinioni dei singoli autori e non rappresentano in alcun modo la posizione della redazione. La redazione di radiortm.it non si assume alcuna responsabilità per il contenuto dei commenti e fornirà, eventualmente, ogni dato in suo possesso all’autorità giudiziaria che ne farà ufficialmente richiesta.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.

  • Condividi

Articoli correlati

RTM per il cittadino

Hai qualcosa da segnalare? Invia una segnalazione in maniera completamente anonima alla redazione di RTM

Scrivici
UTENTI IN LINEA

Vuoi pubblicizzare la tua attività su RTM?

Su questo portale sono disponibili spazi riservati a banner pubblicitari. Ogni banner viene visualizzato su tutte le pagine del portale! Contattaci a:

marketing@radiortm.it

Notizie più commentate

Contatti

CHI SIAMO

Direttore Responsabile: Giorgio Caruso

Vice Direttore: Giannino Ruzza 

Editore R.T.M. srl Via Carlo Papa, 76 Modica(97015) P.IVA: 00192480887, N. iscrizione ROC: 26967

Testata Giornalistica “Rtm Giornale”, autorizzazione del Tribunale di Modica n° 93 del 26/08/1977.
Per segnalare eventuali errori nell’uso di materiale riservato scriveteci a redazione@radiortm.it

Redazione: Domenico Pisana, Giannino Ruzza, Giovanni Bucchieri, Rita Faletti, Margherita Denaro, Simona Napolitano, Peppe Ragona, Concetta Assenza, Francesco Roccaro, Calogero Castaldo, Giovanni Calabrese, Stefania Fiorilla

SEGUICI SUI SOCIAL

Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube
Torna in alto
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube