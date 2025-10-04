  • 4 Ottobre 2025 -
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube
Cerca
Chiudi questo box di ricerca.
  • 4 Ottobre 2025 -
Ragusa | Sport

Basket. Virtus Ragusa pronta all’esordio casalingo: domenica al PalaPadua l’Adria Bari

  • 0
Tempo di lettura: 2 minuti

Ragusa, 04 ottobre 2025 – Dopo il debutto amaro di Monopoli, la SuperConveniente Virtus Ragusa torna in campo con la voglia di riscattarsi davanti al proprio pubblico. Domenica 5 ottobre, alle ore 18, il PalaPadua aprirà le porte per la prima gara interna del campionato di Serie B Interregionale: avversaria di giornata sarà l’Adria Bari.

La formazione pugliese, sconfitta di un punto al debutto contro Corato, si presenta come una delle più giovani e ambiziose del girone: età media 21 anni, tanti ragazzi cresciuti tra Bari, Gioia del Colle, Brindisi e Bitritto e un unico straniero in organico, la guardia tedesca Till Hornscheidt, classe 1999, che per paradosso rappresenta il “veterano” del gruppo. In panchina siede coach Enrico Fabbri, tecnico molto legato ai giovani e chiamato a far crescere un gruppo che abbina entusiasmo e voglia di sorprendere.

Tra i volti più interessanti ci sono il capitano Sadio Soumalia Traorè (ala del 2003 con doppio passaporto Italia-Mali), Sanounou Dabo (lungo classe 2004, scuola Udine e Cecina), Dennis Erhaghewu (2004, ala piccola esplosiva) e il montenegrino Danilo Pavicevic (2003, guardia-ala, autore di 19 punti e 5/12 da tre domenica scorsa). Completano il roster diversi prospetti locali e nazionali tra cui Leonardo Resmini e Francesco Grassi. Una squadra che ha fatto della scelta “green” la propria filosofia, puntando a migliorare i risultati della scorsa stagione.

Ragusa, con una settimana in più di allenamenti nelle gambe cerca di trovare la consistenza necessaria per superare i momenti di appannamento registrati a Monopoli. La via l’ha indicata in settimana Fabi: aumentare il numero dei possessi e l’intensità difensiva. La partita sarà diretta dalla coppia arbitrale composta da Beccore e D’Amore di Messina e sarà trasmessa in diretta streaming, al costo di 3 euro, sul sito www.virtusragusabasket.it.

578775
© Riproduzione riservata

I commenti pubblicati dai lettori su www.radiortm.it riflettono esclusivamente le opinioni dei singoli autori e non rappresentano in alcun modo la posizione della redazione. La redazione di radiortm.it non si assume alcuna responsabilità per il contenuto dei commenti e fornirà, eventualmente, ogni dato in suo possesso all’autorità giudiziaria che ne farà ufficialmente richiesta.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.

  • Condividi

Articoli correlati

RTM per il cittadino

Hai qualcosa da segnalare? Invia una segnalazione in maniera completamente anonima alla redazione di RTM

Scrivici
UTENTI IN LINEA

Vuoi pubblicizzare la tua attività su RTM?

Su questo portale sono disponibili spazi riservati a banner pubblicitari. Ogni banner viene visualizzato su tutte le pagine del portale! Contattaci a:

marketing@radiortm.it

Notizie più commentate

Contatti

CHI SIAMO

Direttore Responsabile: Giorgio Caruso

Vice Direttore: Giannino Ruzza 

Editore R.T.M. srl Via Carlo Papa, 76 Modica(97015) P.IVA: 00192480887, N. iscrizione ROC: 26967

Testata Giornalistica “Rtm Giornale”, autorizzazione del Tribunale di Modica n° 93 del 26/08/1977.
Per segnalare eventuali errori nell’uso di materiale riservato scriveteci a redazione@radiortm.it

Redazione: Domenico Pisana, Giannino Ruzza, Giovanni Bucchieri, Rita Faletti, Margherita Denaro, Simona Napolitano, Peppe Ragona, Concetta Assenza, Francesco Roccaro, Calogero Castaldo, Giovanni Calabrese, Stefania Fiorilla

SEGUICI SUI SOCIAL

Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube
Torna in alto
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube