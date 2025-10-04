Rossoblù a caccia di conferme: Il Modica Calcio ospita la Rosmarino

MODICA, 04 Ottobre 2025 – Dopo un doppio impegno intenso contro l’Avola in Coppa Italia, il Modica Calcio si prepara a tornare in campo tra le mura amiche del “Vincenzo Barone” per affrontare la seconda giornata casalinga del campionato. L’avversario di questa domenica, con fischio d’inizio alle 15:30, sarà la Rosmarino, una squadra che ha iniziato la stagione in modo promettente, conquistando due vittorie nelle prime tre gare.

I rossoblù di mister Raciti arrivano a questa sfida carichi e motivati, reduci da una prestazione convincente in Coppa Italia che ha messo in luce la solidità e la compattezza del gruppo. La squadra, inoltre, potrà contare su due nuovi innesti importanti, Torres e Mollica, pronti a mettersi a disposizione del tecnico. L’infermeria, invece, vede il solo Maimone ancora fermo ai box.

La comunità modicana è chiamata a raccolta per sostenere un progetto che sta vedendo grande impegno da parte di tutti, con l’obiettivo di rendere la formazione della Contea una delle protagoniste assolute del campionato. Mentre la difesa ha dimostrato di essere solida, concedendo solo 3 reti nelle prime uscite, l’attenzione è puntata sul reparto offensivo. Il gioco prodotto è notevole, ma le 3 reti segnate finora suggeriscono che c’è ancora margine per migliorare la finalizzazione.

La Rosmarino, dal canto suo, cercherà di invertire il trend negativo in trasferta, dopo la pesante sconfitta per 5-2 subita contro la Messana. La squadra ha dimostrato di avere nel proprio stadio il vero punto di forza, dove ha conquistato i primi punti stagionali contro il Vittoria e la Leonfortese. Sarà una sfida in cui gli ospiti cercheranno di dimostrare di poter essere competitivi anche lontano da casa.

I convocati del Modica Calcio

Di seguito, l’elenco completo dei calciatori convocati da mister Raciti per la sfida di domenica:

Portieri : Romano, Calabrese

: Romano, Calabrese Difensori : Mallia, Nicolò Brugaletta, Mollica, Simone Brugaletta, Spadaro, Sangarè, Intzidis, Mbaye.

: Mallia, Nicolò Brugaletta, Mollica, Simone Brugaletta, Spadaro, Sangarè, Intzidis, Mbaye. Centrocampisti : Bonaccorso, Valenca, Incatasciato, Maimone, Sessa, Asero, Misseri, Cappello.

: Bonaccorso, Valenca, Incatasciato, Maimone, Sessa, Asero, Misseri, Cappello. Attaccanti: Belluso, Savasta, Torregrossa, Bonanno, Spataro.

