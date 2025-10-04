Ritorna al Modica Calcio il difensore Salvatore Mollica

Il difensore catanese torna a vestire la maglia del Modica dopo aver vissuto una stagione, quella scorsa, tra alti e bassi a causa di un dolore causato da un’ernia che ha dovuto operare e che poi lo ha tenuto lontano dal campo per tutta la seconda parte di stagione.

Oggi è pronto a tornare, vista anche la stima espressa dal mister e il suo legame con un gruppo che lo conosce bene e che è pronto ad accoglierlo nel migliore dei modi. Turi è quindi tornato e pronto a dare il suo contributo alla causa modicana, un impegno che mette in luce la voglia di far bene e di raggiungere traguardi importanti in un ambiente che vuole dar tutto per migliorarsi.