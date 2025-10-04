Monterosso Almo in festa per Maria Santissima Bambina

Monterosso Almo, 04 ottobre 2025 – Il borgo Monterosso si prepara a vivere una delle giornate più attese dell’anno. Domani, domenica 5 ottobre, l’intero paese sarà animato da celebrazioni religiose, musica, processioni e spettacoli pirotecnici che scandiranno un intenso programma dedicato alla Madonna Bambina.

La giornata inizierà alle 7.30 con il suono festoso delle campane e lo sparo di bombe, che annunceranno ufficialmente il giorno di grande festa. Alle 8.30, nella Chiesa di San Giovanni, si terrà la prima Celebrazione Eucaristica, seguita alle 9.30 dal giro del corpo bandistico “Città di Monterosso” per le vie del paese, un momento che diffonde un clima di gioia e di allegria.

Alle 10.30 è prevista la Solenne Celebrazione Eucaristica, sempre nella Chiesa di San Giovanni, cui seguirà, alle 11.30, l’uscita del Simulacro di Maria SS. Bambina per la prima processione. Il corteo attraverserà le principali vie cittadine .

Nel pomeriggio, alle 16.00, la Piazza della Rimembranza ospiterà la tradizionale “Cena”, un momento conviviale che da sempre rappresenta un’occasione d’incontro per la comunità.

Le celebrazioni religiose riprenderanno alle 19.00 con una nuova Messa solenne nella Chiesa di San Giovanni, seguita, alle 20.00, dalla seconda processione, che percorrerà un ampio itinerario cittadino .

A concludere la giornata, alle 22.30, sarà il tanto atteso spettacolo pirotecnico in piazza San Giovanni, curato dalla ditta La Rosa International Fireworks di Lorenzo e Paolo La Rosa, da Bagheria, che illuminerà il cielo di Monterosso con luci e colori.

Salva