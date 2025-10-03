Caltanissetta: fugge alla vista della Volante, ma viene arrestato

CALTANISSETTA, 03 Ottobre 2025 – Un uomo di sessant’anni è stato arrestato dalla Polizia di Stato a Caltanissetta dopo un breve inseguimento. L’uomo, che si era dato alla fuga alla vista di una volante, era ricercato da giorni per scontare una pena di sei anni di reclusione.

L’episodio è avvenuto domenica pomeriggio nel centro storico cittadino. Un equipaggio della sezione Volante ha notato il sessantenne che, alla loro vista, ha tentato di scappare. Gli agenti lo hanno prontamente inseguito, raggiunto e bloccato.

L’arresto è avvenuto in esecuzione di un provvedimento della Procura Generale della Repubblica presso la Corte d’Appello di Caltanissetta. L’uomo deve scontare una condanna definitiva di sei anni di reclusione per reati che includono associazione per delinquere, truffa, riciclaggio e altri illeciti commessi tra il 2018 e il 2024.

L’ordine di carcerazione cumulativo fa riferimento a tre sentenze definitive. Dopo le formalità di rito, il sessantenne è stato condotto alla locale Casa Circondariale per espiare la sua pena.

