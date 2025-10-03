  • 3 Ottobre 2025 -
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube
Cerca
Chiudi questo box di ricerca.
  • 3 Ottobre 2025 -
Comiso | Modica | News in primo piano | Pozzallo

Polizia di Modica. Misura cautelare per l’autore del furto con “spaccata” in una gioielleria di Comiso

  • 0
Tempo di lettura: 2 minuti

MODICA, 03 Ottobre 2025  – La Polizia di Stato di Modica ha dato esecuzione a un’ordinanza di misura cautelare nei confronti di un 32enne di Pozzallo, ritenuto il secondo autore del furto aggravato, con il metodo della “spaccata”, avvenuto lo scorso 11 febbraio in una gioielleria di Comiso. L’uomo, già noto alle forze dell’ordine, è ora sottoposto all’obbligo di dimora e di presentazione alla polizia giudiziaria.

Il provvedimento è stato emesso dal G.I.P. del Tribunale di Ragusa su richiesta della Procura della Repubblica, che ha coordinato le indagini. L’indagato è accusato dei reati di furto aggravato e resistenza a pubblico ufficiale.

I fatti risalgono a febbraio, quando due individui svaligiarono la gioielleria. L’immediato intervento delle volanti di Ragusa e del Commissariato di Comiso innescò un lungo inseguimento che si concluse a Pozzallo, dove l’auto dei malviventi fu bloccata. Uno dei due fu immediatamente arrestato, mentre il 32enne riuscì a dileguarsi.

Le successive indagini, condotte in modo scrupoloso dal Commissariato di Modica, hanno permesso di raccogliere elementi sufficienti per identificare e incriminare il fuggitivo, portando all’emissione della misura cautelare.

578649
© Riproduzione riservata

I commenti pubblicati dai lettori su www.radiortm.it riflettono esclusivamente le opinioni dei singoli autori e non rappresentano in alcun modo la posizione della redazione. La redazione di radiortm.it non si assume alcuna responsabilità per il contenuto dei commenti e fornirà, eventualmente, ogni dato in suo possesso all’autorità giudiziaria che ne farà ufficialmente richiesta.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.

  • Condividi

Articoli correlati

RTM per il cittadino

Hai qualcosa da segnalare? Invia una segnalazione in maniera completamente anonima alla redazione di RTM

Scrivici
UTENTI IN LINEA

Vuoi pubblicizzare la tua attività su RTM?

Su questo portale sono disponibili spazi riservati a banner pubblicitari. Ogni banner viene visualizzato su tutte le pagine del portale! Contattaci a:

marketing@radiortm.it

Notizie più commentate

Contatti

CHI SIAMO

Direttore Responsabile: Giorgio Caruso

Vice Direttore: Giannino Ruzza 

Editore R.T.M. srl Via Carlo Papa, 76 Modica(97015) P.IVA: 00192480887, N. iscrizione ROC: 26967

Testata Giornalistica “Rtm Giornale”, autorizzazione del Tribunale di Modica n° 93 del 26/08/1977.
Per segnalare eventuali errori nell’uso di materiale riservato scriveteci a redazione@radiortm.it

Redazione: Domenico Pisana, Giannino Ruzza, Giovanni Bucchieri, Rita Faletti, Margherita Denaro, Simona Napolitano, Peppe Ragona, Concetta Assenza, Francesco Roccaro, Calogero Castaldo, Giovanni Calabrese, Stefania Fiorilla

SEGUICI SUI SOCIAL

Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube
Torna in alto
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube