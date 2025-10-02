“Cavallo di ritorno” a Pozzallo: ragazzino ruba un motorino e chiede 350 euro per la restituzione

POZZALLO, 02 Ottobre 2025 – Una vicenda dai contorni inquietanti scuote la comunità di Pozzallo e accende i riflettori sulla microcriminalità minorile. Protagonisti un gruppo di ragazzi, uno dei quali avrebbe rubato un motorino a un coetaneo, per poi passare al ricatto, chiedendo denaro in cambio della restituzione del mezzo.

I fatti sono avvenuti di notte, in Via Torino: un ragazzo, a volto scoperto, ha portato via uno scooter lasciato in sosta dal proprietario, ignaro (o forse incurante) di essere ripreso da una telecamera di sorveglianza.

Quest’ultimo si è accorto la mattina successiva del furto ed ha preso ad “investigare”, trovando delle telecamere del posto, pare private. Il proprietario del mezzo, dopo aver visionato le immagini e aver riconosciuto il presunto ladro, lo ha affrontato per chiedere spiegazioni e, soprattutto, la restituzione del ciclomotore. La risposta, però, è stata sconvolgente: “O mi dai 350 euro o lo smonto e rivendo i pezzi”. Un vero e proprio ricatto, con dinamiche tipiche del cosiddetto “cavallo di ritorno”.

La questione ha fatto il giro di Pozzallo e fa emergere un fenomeno sempre più diffuso: ragazzi poco più che bambini che si muovono in dinamiche criminali fino a poco tempo fa appannaggio degli adulti. Una situazione che interroga l’intera comunità su come intervenire, prima che comportamenti simili diventino la normalità.

Salva