  • 2 Ottobre 2025 -
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube
Cerca
Chiudi questo box di ricerca.
  • 2 Ottobre 2025 -
Cronaca | News in primo piano | Pozzallo

“Cavallo di ritorno” a Pozzallo: ragazzino ruba un motorino e chiede 350 euro per la restituzione

  • 0
Tempo di lettura: 2 minuti

POZZALLO, 02 Ottobre 2025 – Una vicenda dai contorni inquietanti scuote la comunità di Pozzallo e accende i riflettori sulla microcriminalità minorile. Protagonisti un gruppo di ragazzi, uno dei quali avrebbe   rubato un motorino a un coetaneo, per poi passare al ricatto, chiedendo denaro in cambio della restituzione del mezzo.

I fatti sono avvenuti di notte, in Via Torino: un ragazzo, a volto scoperto, ha   portato via uno scooter lasciato in sosta dal proprietario, ignaro (o forse incurante) di essere ripreso da una telecamera di sorveglianza.

Quest’ultimo si è accorto la mattina successiva del furto ed ha preso ad “investigare”, trovando delle telecamere del posto, pare private. Il proprietario del mezzo, dopo aver visionato le immagini e aver riconosciuto il presunto ladro, lo ha affrontato per chiedere spiegazioni e, soprattutto, la restituzione del ciclomotore. La risposta, però, è stata sconvolgente: “O mi dai 350 euro o lo smonto e rivendo i pezzi”. Un vero e proprio ricatto, con dinamiche tipiche del cosiddetto “cavallo di ritorno”.

La questione ha fatto il giro di Pozzallo e fa emergere un fenomeno sempre più diffuso: ragazzi poco più che bambini che si muovono in dinamiche criminali fino a poco tempo fa appannaggio degli adulti. Una situazione che interroga l’intera comunità su come intervenire, prima che comportamenti simili diventino la normalità.

578566
© Riproduzione riservata

I commenti pubblicati dai lettori su www.radiortm.it riflettono esclusivamente le opinioni dei singoli autori e non rappresentano in alcun modo la posizione della redazione. La redazione di radiortm.it non si assume alcuna responsabilità per il contenuto dei commenti e fornirà, eventualmente, ogni dato in suo possesso all’autorità giudiziaria che ne farà ufficialmente richiesta.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.

  • Condividi

Articoli correlati

RTM per il cittadino

Hai qualcosa da segnalare? Invia una segnalazione in maniera completamente anonima alla redazione di RTM

Scrivici
UTENTI IN LINEA

Vuoi pubblicizzare la tua attività su RTM?

Su questo portale sono disponibili spazi riservati a banner pubblicitari. Ogni banner viene visualizzato su tutte le pagine del portale! Contattaci a:

marketing@radiortm.it

Notizie più commentate

Contatti

CHI SIAMO

Direttore Responsabile: Giorgio Caruso

Vice Direttore: Giannino Ruzza 

Editore R.T.M. srl Via Carlo Papa, 76 Modica(97015) P.IVA: 00192480887, N. iscrizione ROC: 26967

Testata Giornalistica “Rtm Giornale”, autorizzazione del Tribunale di Modica n° 93 del 26/08/1977.
Per segnalare eventuali errori nell’uso di materiale riservato scriveteci a redazione@radiortm.it

Redazione: Domenico Pisana, Giannino Ruzza, Giovanni Bucchieri, Rita Faletti, Margherita Denaro, Simona Napolitano, Peppe Ragona, Concetta Assenza, Francesco Roccaro, Calogero Castaldo, Giovanni Calabrese, Stefania Fiorilla

SEGUICI SUI SOCIAL

Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube
Torna in alto
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube