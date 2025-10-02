Modica dice addio a Guglielmo Falla, imprenditore pioniere nel settore dei veicoli

MODICA, 02 Ottobre 2025 – Modica perde un altro dei suoi imprenditori storici: è venuto a mancare all’età di 91 anni Guglielmo Falla, figura nota e rispettata in città per aver costruito, passo dopo passo, una solida realtà nel settore automobilistico e dei mezzi pesanti.

La sua storia imprenditoriale è un esempio di dedizione e lungimiranza. Partito con una piccola autofficina in Via Fiumara, Falla ha saputo guardare oltre, trasferendo la sua attività nel Polo Commerciale. Qui, ha allargato i suoi orizzonti, specializzandosi nei mezzi pesanti e creando un’azienda che ha dato lavoro a numerose famiglie modicane.

Con l’ingresso dei figli Antonino e Roberto, l’impresa ha continuato a crescere. Antonino ha seguito le orme del padre nella parte manutentiva, mentre Roberto ha curato l’aspetto amministrativo. Insieme, hanno consolidato l’azienda e sono stati tra i primi privati a offrire il servizio di revisione dei veicoli, un passo che ha ulteriormente rafforzato la loro posizione sul mercato.

Successivamente, per rispondere alle nuove esigenze e all’espansione dei servizi, la Falla Srl si era spostata in una struttura ancora più grande in Via Fosso Tantillo, sempre all’interno del Polo Commerciale. Questa sede, pochi mesi fa, è stata ceduta per fare spazio a un nuovo centro commerciale, con l’azienda che si è trasferita altrove.

I funerali di Guglielmo Falla, conosciuto affettuosamente come “Mimmo”, si terranno venerdì alle 15:30 nella Basilica Madonna delle Grazie.

Salva