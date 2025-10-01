  • 2 Ottobre 2025 -
Politica | Vittoria

Riunione ieri sera della segreteria politica di Forza Italia Vittoria

La Rosa chiarisce “Scontro continuo su ogni tema, così non è possibile fare crescere questa città"
Tempo di lettura: 2 minuti

Vittoria, 01 ottobre 2025 – Si è tenuta ieri sera a Vittoria la riunione della segreteria politica di Forza Italia, in sintonia col segretario del movimento politico Sviluppo Ibleo, il consigliere comunale Biagio Pelligra. E’ stato un appuntamento fondamentale per fare il punto sulla situazione politica cittadina e delineare le prossime iniziative. Il segretario cittadino Andrea La Rosa ha espresso con chiarezza la posizione del partito, in una logica di pianificazione e programmazione, evidenziando la necessità di un cambiamento radicale nel modo di intendere e vivere il confronto politico a Vittoria. “La politica vittoriese sta attraversando una fase triste e preoccupante, con un confronto ridotto a scontro continuo su ogni tema, spesso inconcludente per la città” ha dichiarato La Rosa. “Assistiamo quotidianamente a risse verbali, calunnie e attacchi personali che nulla hanno a che vedere con la politica costruttiva di cui Vittoria ha bisogno”.
Il segretario ha sottolineato come il sindaco Francesco Aiello appaia sempre più arroccato e il consiglio comunale frammentato, in un clima di “tutti contro tutti” che ostacola qualsiasi progresso. “È superfluo continuare con questo scontro sterile. Dispiace constatare che il dibattito politico sia spesso ridotto a questioni personali piuttosto che focalizzarsi sulle reali esigenze della comunità”. Il confronto interno ha rappresentato un momento di riflessione per Forza Italia, permettendo di osservare la realtà cittadina con consapevolezza. “C’è bisogno di rivedere tutto: i toni, i modi e le priorità. Vogliamo iniziare un cammino condiviso, per il bene di Vittoria e Scoglitti, e siamo già a lavoro. Forza Italia si prepara a un autunno di impegno concreto sul territorio. Già dalla prossima settimana partiranno le attività con l’installazione di una serie di gazebo e sviluppo di iniziative itineranti nei quartieri per incontrare i cittadini, ascoltare le loro esigenze e condividere idee. La segreteria politica entrerà a regime a breve, con una nuova organizzazione pronta a rispondere alle sfide future”.

Tra le priorità individuate dal partito, anche grazie alle segnalazioni del consigliere Pelligra, figurano la crisi idrica e la sicurezza del territorio. La Rosa ha annunciato iniziative concrete, tra cui la richiesta di un potenziamento della presenza delle forze dell’ordine e dell’esercito per garantire maggiori livelli di sicurezza. Forza Italia sarà inoltre presente al mercatino del sabato e tra le attività commerciali di Via Cavour con attività volte a rafforzare il dialogo con la cittadinanza.
“Crediamo in una politica fatta di confronto civile e costruttivo” ha aggiunto La Rosa. “Critichiamo con forza il modus operandi attuale, basato su scontri personali che allontanano la gente dalla politica. Il nostro obiettivo è ricostruire un percorso liberale e moderato, fondato sul rispetto delle idee e sulla programmazione per il futuro della nostra città. Non ci soddisfano parecchie cose, invitiamo le forze civiche e moderate della città ad aprire un confronto e ristabilire una convergenza di idee e proposte da portare avanti in modo unitario, perché Forza Italia, insieme al movimento Sviluppo Ibleo, intende fare la differenza, proponendo una visione politica che guardi al benessere della comunità e al rilancio di Vittoria e Scoglitti attraverso un contenitore di risorse umane di valore e radicato sul territorio. “Iniziamo a tessere la tela, passo dopo passo” ha concluso La Rosa, lanciando un messaggio di speranza e impegno per un futuro migliore.

578450
© Riproduzione riservata

I commenti pubblicati dai lettori su www.radiortm.it riflettono esclusivamente le opinioni dei singoli autori e non rappresentano in alcun modo la posizione della redazione. La redazione di radiortm.it non si assume alcuna responsabilità per il contenuto dei commenti e fornirà, eventualmente, ogni dato in suo possesso all’autorità giudiziaria che ne farà ufficialmente richiesta.

