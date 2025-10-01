  • 1 Ottobre 2025 -
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube
Cerca
Chiudi questo box di ricerca.
  • 1 Ottobre 2025 -
Ragusa | Sindacale

Ragusa. Vertenza lavoratori ditta Busso, accordo raggiunto

  • 0
Tempo di lettura: 2 minuti

Ragusa, 01 ottobre 2025 – L’accordo e’ stato raggiunto. Un risultato storico per la città di Ragusa in previsione della nuova gara d’appalto sulla raccolta dei rifiuti. Dopo mesi di trattative, con il Comune, le sigle sindacali (Cgil, Cisl, Uil trasporti e Usb) hanno sottoscritto un accordo di massima per la salvaguardia dei livelli occupazionali esistenti, la continuità delle attività operative con i livelli maturati, la salvaguardia di tutti i lavoratori stagionali e il passaggio da part-time a full-time per le maestranze a orario ridotto.
Presenti al tavolo, in sala giunta, al Comune di Ragusa, oltre ai rappresentanti aziendali e istituzionali, una folta rappresentanza di lavoratori della ditta Busso le organizzazioni sindacali (Luca Migliorisi della Cgil, Fausto Hedhili della Cisl, Claudio Perez della Uil Trasporti e Roberto Distefano della Usb) che hanno svolto un ruolo centrale nella tutela dei lavoratori. I sindacati hanno espresso soddisfazione per aver raggiunto obiettivi che tutelano sia l’occupazione che i livelli retributivi.
“Abbiano lavorato tutti questi mesi con grande impegno – spiegano – nella soluzione della vertenza per garantire la tutela dei posti di lavoro. Con questo spirito abbiamo dato una risposta positiva operando, sempre, con serietà e senso di grande responsabilità. Ringraziamo l’assessore Mario D’Asta, il sindaco Peppe Cassi e tutti i funzionari che si sono impegnati. La nostra agitazione, con la procedura di raffreddamento, era dovuta alla salvaguardia dei livelli occupazionali di tutte le maestranze”.
Tra le criticità emerse nel corso della lunga trattativa il costo del personale pari a 7 milioni 671 mila euro. Da un calcolo successivo il costo e ‘ diminuito di 427 mila euro. Somme che saranno utilizzati per il potenziamento del servizio. L’assessore al ramo, Mario D’asta, in apertura dei lavori, ha voluto ringraziare i lavoratori e la ditta Busso per l’ottimo lavoro fatto.
“Questa concertazione con i sindacati si chiude nel modo migliore -ha detto l’assessore D’asta – sono molto contento perchè siamo riusciti a salvaguardare i livelli occupazionali. Vogliamo gratificare i lavoratori per il buon servizio fatto. Siamo la città con la migliore raccolta differenziata in Sicilia ed e’ chiaro che c’e’ ancora tanto da fare per migliorare il servizio”.

578396
© Riproduzione riservata

I commenti pubblicati dai lettori su www.radiortm.it riflettono esclusivamente le opinioni dei singoli autori e non rappresentano in alcun modo la posizione della redazione. La redazione di radiortm.it non si assume alcuna responsabilità per il contenuto dei commenti e fornirà, eventualmente, ogni dato in suo possesso all’autorità giudiziaria che ne farà ufficialmente richiesta.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.

  • Condividi

Articoli correlati

RTM per il cittadino

Hai qualcosa da segnalare? Invia una segnalazione in maniera completamente anonima alla redazione di RTM

Scrivici
UTENTI IN LINEA

Vuoi pubblicizzare la tua attività su RTM?

Su questo portale sono disponibili spazi riservati a banner pubblicitari. Ogni banner viene visualizzato su tutte le pagine del portale! Contattaci a:

marketing@radiortm.it

Notizie più commentate

Contatti

CHI SIAMO

Direttore Responsabile: Giorgio Caruso

Vice Direttore: Giannino Ruzza 

Editore R.T.M. srl Via Carlo Papa, 76 Modica(97015) P.IVA: 00192480887, N. iscrizione ROC: 26967

Testata Giornalistica “Rtm Giornale”, autorizzazione del Tribunale di Modica n° 93 del 26/08/1977.
Per segnalare eventuali errori nell’uso di materiale riservato scriveteci a redazione@radiortm.it

Redazione: Domenico Pisana, Giannino Ruzza, Giovanni Bucchieri, Rita Faletti, Margherita Denaro, Simona Napolitano, Peppe Ragona, Concetta Assenza, Francesco Roccaro, Calogero Castaldo, Giovanni Calabrese, Stefania Fiorilla

SEGUICI SUI SOCIAL

Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube
Torna in alto
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube