Ragusa. Nomina amministratore unico Iblea Acque. Bennardo: “Prevalga l’interesse pubblico”

Ragusa, 01 ottobre 2025 – Durante l’ultima seduta del consiglio comunale di Ragusa, il consigliere comunale Federico Bennardo ha manifestato con fermezza la propria posizione in merito alla nomina dell’amministratore unico di Iblea Acque, la società responsabile della gestione del servizio idrico integrato a livello provinciale.

“Speravo con ottimismo che si potesse giungere finalmente alla nomina dell’amministratore unico di Iblea Acque, più volte rinviata” ha dichiarato Bennardo nel suo intervento. “Purtroppo, leggendo la stampa locale, noto che questa decisione sembra essere ostaggio di giochi di potere e correnti politiche di alcuni partiti o interne agli stessi partiti, con l’obiettivo di raggiungere un compromesso che accontenti tutti. Mi chiedo: dove resta l’interesse dei cittadini in tutto questo?”. Il consigliere ha sottolineato l’urgenza di superare le logiche di partito e di concentrarsi sulla scelta di una figura che si distingua per competenza e capacità gestionale, piuttosto che per affiliazioni politiche. “I cittadini di Ragusa e della provincia hanno già subito abbastanza disservizi, dipesi da gravi episodi di siccità ma anche da una gestione che negli anni è stata poco calibrata”.

Rivolgendosi direttamente al sindaco, Bennardo ha aggiunto: “So bene che lei, signor sindaco, non ha tutte le responsabilità, ma la invito a farsi carico di questa situazione. Non si tratta di trovare un candidato che piaccia più a un partito rispetto a un altro, bensì di scegliere l’amministratore più competente, colui che garantisca efficienza e trasparenza nella gestione del servizio idrico”.

Bennardo ha infine ribadito la necessità di arrivare alla data di domani, giovedì 2 ottobre, quando è prevista la definizione della nomina, con un solo chiaro intento: “Mettere al centro l’interesse pubblico e assicurare ai cittadini un servizio idrico degno di questo nome. La politica deve tornare a essere al servizio delle persone, non delle proprie carriere politiche”.

Salva