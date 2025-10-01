  • 1 Ottobre 2025 -
Cronaca | Scoglitti | Vittoria

Vittoria. Contrasto alle “fumarole” e agli abusi edilizi: due soggetti denunciati dai Carabinieri

Tempo di lettura: 2 minuti

Vittoria, 01 ottobre 2025 Proseguono senza sosta le operazioni dei Carabinieri del Comando Provinciale di Ragusa contro i reati ambientali ed edilizi, con un’attenzione particolare al fenomeno delle “fumarole”. L’impegno delle forze dell’ordine si è concretizzato in due denunce nel territorio di Vittoria.

I militari della Stazione di Scoglitti, durante un’attività di controllo, hanno sorpreso un 37enne, C.F., intento a bruciare una grande quantità di rifiuti tra cui plastica, legno e scarti agricoli della sua azienda. L’uomo è stato deferito all’Autorità Giudiziaria per “abbandono e illecita combustione di rifiuti”.

In un’altra operazione, è stata posta sotto sequestro un’area di circa 20.000 mq soggetta a vincolo paesaggistico. Il proprietario, un 36enne albanese residente a Vittoria, C.A., stava effettuando lavori di sbancamento senza le necessarie autorizzazioni per la costruzione di una serra. Anche lui è stato deferito per “abusivismo edilizio in zona sottoposta a vincolo paesaggistico”.

Entrambi gli indagati sono stati colti in flagranza di reato e le aree interessate dagli illeciti sono state messe in sicurezza. Si sottolinea che, fino a prova contraria, i due soggetti rimangono innocenti e la loro responsabilità sarà accertata in sede giudiziaria.

