Modica, 30 Settembre 2025 – Una semplice variazione di bilancio ha innescato una vera e propria tempesta politica durante il consiglio comunale di Modica. L’argomento, apparentemente tecnico, ha portato alla luce profonde spaccature all’interno della maggioranza e ha scatenato la forte reazione del sindaco, Maria Monisteri, che ha lasciato l’aula visibilmente contrariata.
Al centro del dibattito c’erano 15.000 euro stanziati dal Libero Consorzio Comunale di Ragusa, già utilizzati dal Comune per garantire il trasporto pubblico notturno da Marina di Modica per i giovani durante il mese di agosto. La votazione, quindi, era una mera formalità per l’acquisizione della somma a bilancio.
Tuttavia, il consigliere di maggioranza Alessio Ruffino ha sollevato delle perplessità, aprendo la strada all’opposizione che ha subito chiesto chiarimenti dettagliati su come fossero stati spesi i fondi. Un dibattito che, secondo molti, ha superato i limiti della legittimità per sfociare in un’inutile speculazione politica.
Il sindaco Monisteri si aspettava che la sua maggioranza facesse quadrato attorno alla sua decisione. Al contrario, il confronto si è infuocato e, con l’eccezione di Fabio Borrometi, che ha ribadito che il consiglio doveva solo deliberare sull’acquisizione della somma e non sul merito, nessuno ha difeso a spada tratta l’operato dell’amministrazione. Borrometi, invece, ha anche ringraziato il sindaco e l’assessore Antonio Drago per aver garantito la sicurezza dei giovani.
La seduta si è conclusa con il rinvio della discussione e il forte disappunto del sindaco Monisteri. Fonti vicine al Palazzo di Città riferiscono di un’uscita dall’aula del primo cittadino con il volto teso come mai prima d’ora.
5 commenti su “Tensioni al Consiglio Comunale di Modica: una variazione di bilancio scatena un caso politico “ridicolo””
Per i giochetti di alcuni consiglieri lattanti e di altri incapaci si sta distruggendo Modica.
Complimenti, state riuscendo a rendere squallida la reputazione della Contea e dei suoi cittadini. Vergognatevi tutti
Forse è arrivato il momento di far contenti il 30% dei Modicani che non ha votato la Monisteri .
Si va a casa!!!
E spero che tante gente ci rimanga per sempre.
la città di Modica ha avuto nel tempo diversi consigli comunali squallidi ma una opposizione così miserabile non si era mai vista prima
Ma non sarebbe meglio per la città andare a nuove elezioni?
Si dimetta invece di fare la faccia contrariata.
Oramai non è più possibile andare a casaccio, si spendono ancora soldi e poi si regolarizzano come se niente fosse. Ma è mai possibile con un dissesto conclamato, i revisori che non riescono a tirare fuori i conti, e ancora si spende?
Ma si lo ha fatto per nobili motivi, tutto giusto, ma se non ci sono risorse non si devono spendere soldi… e credo che questo la nostra Sindaca non lo abbia ben compreso.
La cosa strabiliante è che tutti i suoi consiglieri non si sono allineati (leggo ad eccezione di uno).
Ma dove va ancora, regolarizzi subito tutto e si dimetta.
Occorre un commissariamento esterno e scioglimento del consiglio comunale.