  • 30 Settembre 2025 -
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube
Cerca
Chiudi questo box di ricerca.
  • 30 Settembre 2025 -
Modica | News in primo piano | Politica

Tensioni al Consiglio Comunale di Modica: una variazione di bilancio scatena un caso politico “ridicolo”

  • 5
Tempo di lettura: 2 minuti

Modica, 30 Settembre 2025  – Una semplice variazione di bilancio ha innescato una vera e propria tempesta politica durante il consiglio comunale di Modica. L’argomento, apparentemente tecnico, ha portato alla luce profonde spaccature all’interno della maggioranza e ha scatenato la forte reazione del sindaco, Maria Monisteri, che ha lasciato l’aula visibilmente contrariata.

Al centro del dibattito c’erano 15.000 euro stanziati dal Libero Consorzio Comunale di Ragusa, già utilizzati dal Comune per garantire il trasporto pubblico notturno da Marina di Modica per i giovani durante il mese di agosto. La votazione, quindi, era una mera formalità per l’acquisizione della somma a bilancio.

Tuttavia, il consigliere di maggioranza Alessio Ruffino ha sollevato delle perplessità, aprendo la strada all’opposizione che ha subito chiesto chiarimenti dettagliati su come fossero stati spesi i fondi. Un dibattito che, secondo molti, ha superato i limiti della legittimità per sfociare in un’inutile speculazione politica.

Il sindaco Monisteri si aspettava che la sua maggioranza facesse quadrato attorno alla sua decisione. Al contrario, il confronto si è infuocato e, con l’eccezione di Fabio Borrometi, che ha ribadito che il consiglio doveva solo deliberare sull’acquisizione della somma e non sul merito, nessuno ha difeso a spada tratta l’operato dell’amministrazione. Borrometi, invece, ha anche ringraziato il sindaco e l’assessore Antonio Drago per aver garantito la sicurezza dei giovani.

La seduta si è conclusa con il rinvio della discussione e il forte disappunto del sindaco Monisteri. Fonti vicine al Palazzo di Città riferiscono di un’uscita dall’aula del primo cittadino con il volto teso come mai prima d’ora.

578303
© Riproduzione riservata

I commenti pubblicati dai lettori su www.radiortm.it riflettono esclusivamente le opinioni dei singoli autori e non rappresentano in alcun modo la posizione della redazione. La redazione di radiortm.it non si assume alcuna responsabilità per il contenuto dei commenti e fornirà, eventualmente, ogni dato in suo possesso all’autorità giudiziaria che ne farà ufficialmente richiesta.

5 commenti su “Tensioni al Consiglio Comunale di Modica: una variazione di bilancio scatena un caso politico “ridicolo””

  1. Armando C

    Per i giochetti di alcuni consiglieri lattanti e di altri incapaci si sta distruggendo Modica.
    Complimenti, state riuscendo a rendere squallida la reputazione della Contea e dei suoi cittadini. Vergognatevi tutti

    10
    2
  2. AMO MODICA

    Forse è arrivato il momento di far contenti il 30% dei Modicani che non ha votato la Monisteri .
    Si va a casa!!!
    E spero che tante gente ci rimanga per sempre.

    1
  3. Ture

    la città di Modica ha avuto nel tempo diversi consigli comunali squallidi ma una opposizione così miserabile non si era mai vista prima

  5. Jack

    Si dimetta invece di fare la faccia contrariata.
    Oramai non è più possibile andare a casaccio, si spendono ancora soldi e poi si regolarizzano come se niente fosse. Ma è mai possibile con un dissesto conclamato, i revisori che non riescono a tirare fuori i conti, e ancora si spende?
    Ma si lo ha fatto per nobili motivi, tutto giusto, ma se non ci sono risorse non si devono spendere soldi… e credo che questo la nostra Sindaca non lo abbia ben compreso.
    La cosa strabiliante è che tutti i suoi consiglieri non si sono allineati (leggo ad eccezione di uno).
    Ma dove va ancora, regolarizzi subito tutto e si dimetta.
    Occorre un commissariamento esterno e scioglimento del consiglio comunale.

    1

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.

  • Condividi

Articoli correlati

RTM per il cittadino

Hai qualcosa da segnalare? Invia una segnalazione in maniera completamente anonima alla redazione di RTM

Scrivici
UTENTI IN LINEA

Vuoi pubblicizzare la tua attività su RTM?

Su questo portale sono disponibili spazi riservati a banner pubblicitari. Ogni banner viene visualizzato su tutte le pagine del portale! Contattaci a:

marketing@radiortm.it

Notizie più commentate

Contatti

CHI SIAMO

Direttore Responsabile: Giorgio Caruso

Vice Direttore: Giannino Ruzza 

Editore R.T.M. srl Via Carlo Papa, 76 Modica(97015) P.IVA: 00192480887, N. iscrizione ROC: 26967

Testata Giornalistica “Rtm Giornale”, autorizzazione del Tribunale di Modica n° 93 del 26/08/1977.
Per segnalare eventuali errori nell’uso di materiale riservato scriveteci a redazione@radiortm.it

Redazione: Domenico Pisana, Giannino Ruzza, Giovanni Bucchieri, Rita Faletti, Margherita Denaro, Simona Napolitano, Peppe Ragona, Concetta Assenza, Francesco Roccaro, Calogero Castaldo, Giovanni Calabrese, Stefania Fiorilla

SEGUICI SUI SOCIAL

Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube
Torna in alto
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube