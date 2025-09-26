  • 26 Settembre 2025 -
Attualità | Ragusa

Ordine degli Architetti ibleo. Primo consiglio aperto dedicato a Modica e Scicli

Tempo di lettura: 2 minuti

Ragusa, 26 settembre 2025 – Nell’ambito del percorso di partecipazione e trasparenza avviato dal nuovo Consiglio dell’Ordine degli architetti, pianificatori, paesaggisti e conservatori della provincia di Ragusa, presieduto da Vincenzo Pitruzzello, si è tenuto nei giorni scorsi, nella biblioteca comunale di Modica, il primo consiglio aperto dedicato ai colleghi di Modica e Scicli. L’incontro ha rappresentato un’importante occasione di confronto sulle problematiche relative alla gestione delle pratiche edilizie, tema di grande interesse per i professionisti del territorio.
L’iniziativa si inserisce in un nuovo corso promosso dall’attuale Consiglio, volto a rafforzare il dialogo diretto con gli iscritti e a garantire una maggiore trasparenza nelle attività dell’Ordine. La partecipazione attiva dei colleghi ha contribuito a un dibattito ricco e costruttivo, finalizzato a individuare soluzioni condivise per le criticità emerse.

“Sperando di continuare su questa linea di confronto professionale, io e il Consiglio ringraziamo i colleghi Viviana Pitrolo e Salvatore Scollo per essere intervenuti e tutti i presenti per la loro proficua partecipazione”, ha dichiarato il presidente Vincenzo Pitruzzello. “Questo primo consiglio aperto è il segno tangibile di un cambiamento che vuole rendere l’Ordine un punto di riferimento attivo e presente per tutti i professionisti della provincia”. L’incontro si è concluso con l’impegno di organizzare ulteriori momenti di confronto in altre sedi del territorio, consolidando così un modello operativo basato sull’ascolto e sulla collaborazione reciproca. Una nuova stagione all’insegna della trasparenza e della partecipazione è ufficialmente iniziata.

© Riproduzione riservata

